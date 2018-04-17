Как пить рассол вместе с алкоголем

Ты думаешь, рассол — это только для того, чтобы победить похмелье? Дорогой мой, ты ничего про него не знаешь, если так считаешь. Рассол не борется с алкоголем — он с ним дружит и неплохо сочетается. И сейчас мы тебе это докажем. Странно предполагать иное, если с алкоголем мешают даже хвою. Ни один из этих коктейлей не является похмельным. Просто рассол оттеняет спиртяжность и дарит интересное сочетание.

Pickleback

США, 1930-е гг. Страна страдает от Великой депрессии и впадает в уныние от «Сухого закона». Бутлегеры делают состояние на подпольной торговле спиртным, а простые работяги не могут покончить с дурной привычкой и готовы пить любую дрянь, которая дает тот же эффект, что и дешевый бурбон. Подпольные производители поставляли алкоголь невысокого качества, который невозможно было пить в чистом виде либо без «запивона». Именно так и появился этот популярный и уже классический коктейль, который по факту является всего лишь грамотной последовательностью. Состав его прост: Игредиенты: — 1 шот виски; — 1 шот огуречного рассола. Но самое главное — это способ применения. Способ применения: Сперва опрокидываешь в ротовую полость шот виски, а уж затем — шот рассола. Как мы уже говорили, пить подпольный виски было невозможно, и чтобы хоть как-то освежить и приглушить вкус крепкого алкоголя, было решено использовать то, чего в барах было как похмеляющихся утром первого января. Тем более барменам было не жаль работяг, а работягам — плевать, что пить. Правда, сейчас ценители виски находят в этом шоте некую вкусовую изюминку, хотя раньше он был банальной необходимостью. Кстати, важная ремарка: в каноничном рецепте указан ржаной виски. Именно он господствовал в начале прошлого века, до того как разум и полки захватил бурбон.

За родину!

Ходит легенда, что такой коктейль пили во времена Великой Отечественной войны. Так это или нет, но факт его существования не вызывает споров. Даже если его придумали простые советские граждане, не подозревающие о существовании слова «коктейль», он не становится менее интересным. Главное — вглядеться в состав и понять, готов ли ты пить спирт или нет. Менять на водку нельзя — кощунственно. В голову сразу приходят слова кота Бегемота: «Помилуйте, королева, разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!». Ощущения своеобразные, коктейль действительно приятный, и рассол прекрасно оттеняет жуть спиртяги. Главное — выбрать пригодный для питья спирт. Ингредиенты: — 30 мл. спирта; — 70 мл. огуречного рассола.

Оливковый Пиклбэк

Это чудо появилось в американских барах под впечатлением от все того же «Пиклбэка». Но в Голливуде не оказалось огуречного рассола, поэтому пришлось выкручиваться и использовать то, что под рукой. Всего лишь один ингредиент обострил противоречия между восточным побережьем и западным. Можно ли это пить? Как известно, противоположности притягиваются и зачастую дают просто волшебный результат. Гладкая терпкость старины «Джека» прекрасно сочетается с соленым оливковым соком. Это не похоже на объедки праздничного стола, свернутые в одну скатерть. Только не забудь для баланса добавить несколько капель «Tabasco». Ингредиенты: — 30 мл «Jack Daniels»; — 15-20 мл оливкового рассола (чем солонее, тем меньше); — «Tabasco». Размешать и выпить незамедлительно, смакуя своеобразное послевкусие. Можно ли использовать что-то другое? Можно. Тогда уж лучше брать односолодовый: с ним мягче. А вот с бурбоном сочетается гораздо хуже.

Pickle-Armagnback

«Что это за дерьмо, твою мать?», — спросит любой, кто хоть сколько-нибудь разбирается в коньяке. «Вы там совсем охренели?», — скажут производители коньяка. «Не переводи продукты!», — крикнут хором твой папа и дедушка. И будут правы. Ведь сам этот рецепт противоречит здравому смыслу и всевозможным правилам. Но здравый смысл давно умер, а правила созданы для того, чтобы их нарушать. В конце концов, это вкусно. Странно, но вкусно. Коньяк (если он хороший) отдает сухофруктами и пряностями с мягкой сладостью. У рассола есть вполне себе острый привкус с сильной кислотностью. И у того, и у другого компонента есть, что называется, землистые нотки, которые связывают их воедино. Кстати, это бюджетная версия. В оригинале вовсе используется арманьяк и рассол из маринованных брокколи, цветной капусты и зеленой фасоли. Но с учетом того, что многие думают, что арманьяк — это имя, а найти капустный рассол гораздо проще, был допущен вот такой рецепт. В принципе, оригинальные рассолы вполне себе сочетаются с коньяком, поэтому если найдешь, то используй. Ингредиенты: — 30 мл. коньяка; — 15 мл. капустного рассола; — «Tabasco».

Грязный мартини

А вот теперь действительно коктейль. По сути своей это удачная вариация другого известного коктейля — «Сухого мартини». Они отличаются лишь наличием в первом рецепте оливкового рассола, из-за которого коктейль приобретает оригинальный вкусовой оттенок и мутнеет. Отсюда и название «грязный». По легенде, президент Рузвельт праздновал им отмену «Сухого закона». И если так, то у него был неплохой вкус. Вместо водки можно использовать джин — хуже от этого не станет. Но никаких сторонних добавок — все строго по рецепту. Ингредиенты: — 60 мл. водки; — 10 мл. сухого вермута; — 10 мл. жидкости от консервированных маслин (оливок). Приготовление: Охлади бокал для мартини. Наполни шейкер кубиками льда, добавь водку, вермут и сок оливок. Тщательно перемешай, а потом встряхни. Перелей коктейль в бокал и укрась оливкой.