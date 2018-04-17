Дешево — это некачественно? На что обращать внимание при покупке продуктов

Бытует мнение, что если покупать дорогие продукты питания, то можно быть уверенными в качестве продукта, так ли это, разбирался корреспондент « АиФ Оренбург ».

Читаем этикетку

Отправляясь в магазин, нужно четко понимать, что дорогие продукты не всегда означают то, что вы покупаете качество. Сами поразмышляйте, в цену продукта закладывается буквально все: где произведен продукт и нужны ли затраты на его транспортировку до потребителя, красивая и сложная упаковка, маркетологическая «раскрученность» продукта и многое другое. Кстати, существует даже такое понятие как «пафосное потребление», то есть покупка дорогих, разрекламированных брендов.

Так что, первое, на что надо обращать внимание, это не цена, а все та же самая этикетка, которую надо читать внимательно. Официально качество продуктов питания — это соответствие продукта существующим ГОСТам и нормам. Это и свежесть, и соответствие натуральному вкусу, применение искусственных добавок, сроки хранения и соответствие их срокам реализации.

Высокая стоимость — вовсе не гарантия того, что этот товар лучше, вкуснее и полезнее. Конечно, на некоторых продуктах нельзя экономить. Но есть и такие, которые просто нужно покупать по принципу: «чем дешевле — тем лучше». Давайте составим список продуктов питания, за которые не придется выкладывать лишние деньги. Крупинка к крупинке

Итак, начнем с круп. Все упаковки отличаются лишь ее красочностью и ценой. Но зачастую дешевая крупа ничуть не хуже той, чья стоимость в разы выше. В нередких случаях даже наоборот, качество недорогой крупы значительно лучше своего дорогостоящего аналога. Поэтому, выбирая любое крупяное изделие, стоит обратить особое внимание только на внешний вид. В пачке не должно быть дробленых зерен и шелухи. По такому же принципу стоит покупать сахар и соль, главное — отсутствие примесей.

Идем дальше — молоко и молочная продукция. Цены на молоко тоже могут существенно отличаться. Даже в таких случаях, когда речь идет о молоке с одинаковым процентом жирности. В этом случае на стоимость может влиять раскрученное название компании, выпускающей эту продукцию. По вкусу отличить дешевое молоко от дорогого совершенно невозможно. Различие такого молока — лишь в содержании белка. Следовательно, решив купить качественный продукт, стоит внимательно изучить состав на этикетке. Количество белка в молоке не должно быть менее 3,2%. Если это не так, то и переплачивать за него нет смысла. Это относится и к другим молочным продуктам (таким как сметана и кефир). Причем, есть даже некоторые категории продуктов, в которых более полезными являются более «дешевые» представители. Например, хлеб из муки первого сорта содержит гораздо больше витаминов, минералов и пищевых волокон, чем более дорогой хлеб из муки высшего сорта.

Если же говорить о фальсифицированных пищевых продуктах — высокая цена не может гарантировать качество и натуральность продуктов. Среди продуктов, позиционируемых производителями как более качественные, фальсификация встречается даже чаще. Связано это с тем, что если производитель изначально честно указывает в маркировке все малоценные и непопулярные (с точки зрения потребителя) ингредиенты, то фальсифицировать в таком продукте уже нечего.

Несколько принципов покупок

А теперь давайте попробуем определить несколько принципов нашего поведения в магазине, которые позволят нам тратить денег не больше, а меньше, а вот продукты в нашей корзинке будут больше качественными, чем дорогими.

В магазине берите корзину, а не тележку. Если планируете купить много, то берите маленькую, а не большую тележку. Причина здесь — в нашем восприятии, подсознательно наш мозг стремится заполнить всю корзинку или тележку, поэтому зачастую мы покупаем много самых ненужных нам вещей и продуктов, как сто пятнадцатое кухонное полотенце или очередную упаковку «вкусной соли», которая стоит намного дороже, чем просто соль и набор специй. Мытые овощи не только дороже немытых, но еще и хуже хранятся. Покупайте немытый картофель, морковь, свеклу и т.д. Не покупайте нарезанные продукты (колбасу, сыр, хлеб и т.п.), они дороже обычных. Не покупайте готовые салаты в магазине. Готовьте дома быстрые салаты пятиминутки-двухкопейки: тёртая морковь с яблоком, капуста с морковью, огурцы с помидорами, свекла с зелёным горошком и т.д. Покупайте отечественные товары. Они часто дешевле, так как в стоимость не включены таможенные платежи, стоимость доставки и другие накладные расходы. Это еще и патриотично. Самые дорогие продукты располагаются на полке перед глазам покупателя. Вторые по стоимости — на полке на уровне рук. Поэтому начинать выбор надо с нижних или верхних полок, где находятся самые недорогие товары. Не платите за рекламу. Продукты известных производителей и марок стоят дороже, чем малоизвестных. При этом вторые часто не уступают первым в качестве. Гипермаркеты и торговые сети часто выпускают продукцию под собственной маркой, которая дешевле аналогов за счет устранения посредников между производителем и магазином.

Мы рассказали вам лишь о нескольких уловках продать нам подороже то, что можно купить дешевле, главное — читайте внимательно этикетку и пытайтесь критически относится к любой, даже самой крутой рекламе!

Начальник отдела стандартизации ФБУ «Оренбургский ЦСМ» Наталия Фот:

— Сегодня на рынке сложилась такая ситуация, когда цена не всегда является показателем качества продукции. И в цену товара, зачастую, закладываются большие транспортные расходы или реклама. Поэтому, потребителям, конечно, стоит изучать маркировку товара: состав продукта, дату изготовления, срок годности, нормативные документы, по которым производится продукция (ТУ, ГОСТ, СТО). Понятно, что, к примеру, молоко, привезенное из-за рубежа, всегда будет дороже молока с такой же жирностью и содержанием белка, но местного производства. И это касается любой продукции. Высший сорт должен быть дороже первого и второго сорта. И если это наоборот, что есть вероятность, что стоимость формируется за счет бренда, а не показателей качества. Хотелось сказать несколько слов еще и в защиту технических условий (ТУ) — это не всегда плохо. Да это авторское право предприятия и для того, чтобы узнать из чего состоит тот или иной продукт — надо обращаться напрямую к производителю. Как правило, все ТУ имеют требования по показателям безопасности не ниже, чем установленные в ГОСТах. Но именно благодаря ТУ у потребителей есть большой выбор продукции, так как процедура утверждения, опубликования ГОСТов достаточно долгая.