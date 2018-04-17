Диета Надежды Бабкиной. 2 шага к стройной фигуре 

Когда Надежда Бабкина села на эту диету, ее вес был около 100 килограммов. Сбросив более 30 лишних кг, певица продолжает придерживаться здорового питания и ведет активный образ жизни. Результат — в 66 лет она выглядит на 30 лет моложе!
В интервью певица и телеведущая признается, что ее утро начинается со стакана чайного грибка, который она пьет натощак. На завтрак обычно ест кашу на воде и фрукты, на обед и ужин предпочитает овощи и фрукты в любом виде, нежирную рыбы. Бабкина позволяет себе легкие десерты (например, запеченное яблоко с медом и корицей) и орехи.
Вы хотите в любом возрасте быть стройной и красивой? Мечтаете кардинально измениться? И вы готовы ради этого на время ограничить себя в жареном, жирном, сладком и мучном? Тогда начинаем!
Диета Надежды Бабкиной. Этап первый
Для начала разберитесь с эмоциями. Если вы комплексуете из-за собственной внешности, не чувствуете себя счастливой, склонны «заедать» жизненные трудности, запишитесь на прием к психологу. Нужно понимать, что эффект диеты во многом зависит от оптимистичного настроя. Полюбите себя, и с любовью приступайте к изменениям.
Поставьте перед собой конкретную цель. Сколько килограммов вы хотели бы сбросить? За какой период?
Внесите изменения в рацион. Нужно отказаться от сладкого, мучного, жирного, копченого. Полностью исключите спиртное.
Следите за жидкостью. Пейте 2 литра воды в сутки.
Составляйте меню на день. И ешьте каждые 2 часа небольшими порциями.
Двигайтесь каждый день! Найдите вид спорта, который приносит вам удовольствие, и тренируйтесь.
Обязательно высыпайтесь. Спать нужно не меньше 7 часов в сутки.
Диета Надежды Бабкиной. Этап второй
Вы сбросили несколько килограммов, но пока не достигли цели? Вес держится на одном уровне и больше не снижается? Пора переходить ко второму этапу диеты.
Суточный рацион не должен превышать 500 ккал.
Можно есть кисломолочные продукты, нежирное мясо и рыбу, овощи, фрукты.
Ешьте не по часам а тогда, когда проголодаетесь.
Не забывайте про спорт, высыпайтесь, пейте много воды.
Срок диеты определяйте самостоятельно. Если вес сдвинулся с мертвой точки, можете понемногу повышать калорийность.
Сельдереевый суп Надежды Бабкиной
Отварите 1 корень и 4 стебля сельдерея, 1 измельченный кочан китайской капусты, 3 зеленых перца), 3 помидора, 3 луковицы. Когда овощи будут готовы, добавьте измельченный имбирь и другие специи по вкусу. Если сбросить вес нужно срочно, в течение двух дней ешьте только этот суп.