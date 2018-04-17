Диета Надежды Бабкиной. 2 шага к стройной фигуре

Когда Надежда Бабкина села на эту диету, ее вес был около 100 килограммов. Сбросив более 30 лишних кг, певица продолжает придерживаться здорового питания и ведет активный образ жизни. Результат — в 66 лет она выглядит на 30 лет моложе!

В интервью певица и телеведущая признается, что ее утро начинается со стакана чайного грибка, который она пьет натощак. На завтрак обычно ест кашу на воде и фрукты, на обед и ужин предпочитает овощи и фрукты в любом виде, нежирную рыбы. Бабкина позволяет себе легкие десерты (например, запеченное яблоко с медом и корицей) и орехи.

Вы хотите в любом возрасте быть стройной и красивой? Мечтаете кардинально измениться? И вы готовы ради этого на время ограничить себя в жареном, жирном, сладком и мучном? Тогда начинаем!

Диета Надежды Бабкиной. Этап первый

Для начала разберитесь с эмоциями. Если вы комплексуете из-за собственной внешности, не чувствуете себя счастливой, склонны «заедать» жизненные трудности, запишитесь на прием к психологу. Нужно понимать, что эффект диеты во многом зависит от оптимистичного настроя. Полюбите себя, и с любовью приступайте к изменениям.

Поставьте перед собой конкретную цель. Сколько килограммов вы хотели бы сбросить? За какой период?

Внесите изменения в рацион. Нужно отказаться от сладкого, мучного, жирного, копченого. Полностью исключите спиртное.

Следите за жидкостью. Пейте 2 литра воды в сутки.

Составляйте меню на день. И ешьте каждые 2 часа небольшими порциями.

Двигайтесь каждый день! Найдите вид спорта, который приносит вам удовольствие, и тренируйтесь.

Обязательно высыпайтесь. Спать нужно не меньше 7 часов в сутки.

Диета Надежды Бабкиной. Этап второй

Вы сбросили несколько килограммов, но пока не достигли цели? Вес держится на одном уровне и больше не снижается? Пора переходить ко второму этапу диеты.

Суточный рацион не должен превышать 500 ккал.

Можно есть кисломолочные продукты, нежирное мясо и рыбу, овощи, фрукты.

Ешьте не по часам а тогда, когда проголодаетесь.

Не забывайте про спорт, высыпайтесь, пейте много воды.

Срок диеты определяйте самостоятельно. Если вес сдвинулся с мертвой точки, можете понемногу повышать калорийность.

Сельдереевый суп Надежды Бабкиной

Отварите 1 корень и 4 стебля сельдерея, 1 измельченный кочан китайской капусты, 3 зеленых перца), 3 помидора, 3 луковицы. Когда овощи будут готовы, добавьте измельченный имбирь и другие специи по вкусу. Если сбросить вес нужно срочно, в течение двух дней ешьте только этот суп.