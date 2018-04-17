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Какое вино пить с пастой болоньезе
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Какое вино пить с пастой болоньезе 

Itsmywine.ru 1 час назад
Фото: Itsmywine.ru
«Люблю я макароны» — пел когда-то Андрей Макаревич. Нежные чувства к пасте испытывают не только он, но и миллионы людей во всём мире, в том числе и ценители вина. Эталоном макаронных изделий давно признана итальянская паста, рецептов приготовления которой существует великое множество и винную пару к ней нужно подбирать в зависимости от рецептуры. Сегодня мы поделимся с вами секретами, как выбрать вино к пасте болоньезе.
Идеальным спутником для этой пасты с густым мясным соусом станет красное итальянское вино.
Вариант первый, роскошный. Вина бароло и барбареско, которые называют королём и королевой итальянского вина, сделают вашу пасту фантастической. Оба они производятся из винограда неббиоло, имеют насыщенный аромат и кислотно-таниновую структуру. Для бароло лучше выбирать вина возрастом в несколько лет, а для барбареско лучше всего остановиться на молодом вине.
Если вы хотите поменьше тратить, то остановитесь на барбере. Этот сорт северного итальянского винограда имеет фруктовый вишневый оттенок, терпкость и кислотность, которая отлично сочетается с насыщенными мясными соусами.
Если следовать теории, что то, что выращено в одном месте, подходит друг другу, то тогда к болоньезе необходимо выбрать вино из его родного региона Ламбруско. Эти игристые вина варьируются от розовых и сухих, до тёмно-красных с большим содержанием танинов. Для пасты подойдёт что-то посередине этого, например, вино ламбруско с яркими фруктовыми нотками.
Фото: iStock.com/L_Shtandel
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