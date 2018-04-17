На образовательном форуме в Москве учёные Тимирязевской сельхозакадемии покажут, как выращивают клубнику в космических оранжереях

С 18 по 21 апреля в Москве, в 75-м павильоне ВДНХ пройдёт V Московский международный салон образования — открытый форум и самая масштабная в стране выставка новых образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений.

В этом году Тимирязевка будет представлена двумя стендами. Посетителям будет на что посмотреть: обитатели лабораторий и станций уместятся на 48 квадратных метрах. Здесь будут и петухи, и куры, и осётры. Крупные животные — коровы, козы, лошади — будут представлены макетами. Кроме того, посетители смогут увидеть последние достижения тимирязевских селекционеров — уникальные сорта капусты, томатов, перца, баклажанов, моркови, лука. Аудиотреки, имитирующие звуки журчащего ручья и пения птиц, создадут атмосферу живой природы.

Посетителям выставки покажут и макет многоэтажного дома, в одном из окон которого будет стоять контейнер с густорастущей зеленью. Это патентованное изобретение ученых академии, позволяющее круглый год выращивать на домашнем подоконнике петрушку, зеленый лук, укроп, салат, которые по вкусу не отличаются от грунтовых.

Тимирязевские специалисты ландшафтного дизайна предложат вниманию посетителей вариант декоративного фонтана для сада. Его изюминкой станет тончайший водный купол в центре мини-водема, который красиво дополнит дачный интерьер.

Школьникам предложат интерактивную игру «Угадай препарат». С помощью двух профессиональных микроскопов им будет предложено определить вещества на предметном стекле. Победители получат призы.

А самые маленькие посетители форума смогут прокатиться на радиоуправляемой модели трактора.

Второй стенд представит четыре научных проекта. Они расскажут, например, о возможностях выращивать зелень — укроп, петрушку, лук — в арктических и космических условиях.