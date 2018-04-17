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Искусство тянуть лапшу. Как приготовить лагман по всем правилам
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Искусство тянуть лапшу. Как приготовить лагман по всем правилам 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Лагман — диковинное блюдо восточной кухни, которое стало очень популярно в России в последние несколько лет благодаря распространению азиатских кафе и столовых. Изюминка лагмана в том, что он может быть подан как в качестве первого, так и второго блюда в зависимости от консистенции. Если подлива будет более жидкой, то лагман напоминает суп-лапшу, если более густой, то перед нами спагетти с мясным соусом.
Чтобы приготовить лагман правильно, нужно учесть несколько моментов.
Мотай лапшу!
Первое правило лагмана — лапша, сделанная своими руками. Чтобы приготовить её, нам потребуется
3-4 стакана муки;70 мл растительного масла;3 куриных яйца;2-2,5 стакана воды;1 чайная ложка соли;
Яйца и соль тщательно перемешать до однородного состояния. Добавить 2 стакана тёплой воды и столько же муки, аккуратно вымесить тесто. Оставшуюся соль растворить в воде и периодически смачивайть в этом растворе руки, чтобы тесто не прилипало и стало тягучим. Тесто должно быть плотным. Дайте ему отдохнуть и дойти до готовности минимум 30 минут. Перед разделываем теста на лапшу его следует обить о стол и разрезать на несколько ломтиков. Из каждого ломтика скатать жгут. Лапшу следует смазывать растительным маслом, чтобы она не рвалась.
В идеале лапша не должна прерываться и состоять из отдельных кусков. Но сразу добиться этого может быть сложно. Готовую лапшу следует намотать на руки как вязальные нитки и резкими движениями отбить об стол, чтоб она стала более плоской и однородной формы. Если некоторые нити при этом порвутся, их следует слепить подобно «колбаскам» из пластилина. Распутывать лапшу лучше вилкой в горячей воде, когда она варится.
Идеального диаметра лапши для лагмана нет. Но стоит помнить, что по тонкости лапши судили о невесте. Чем тоньше лапша, тем более опытная кухарка готовила лагман. Варить лапшу следует в кипящей воде отдельно от мясной части блюда. Время приготовления зависит от толщины лапши. Следите за тем, чтобы лапша не переварилась, иначе лагман может превратиться в кашу. После отваривания лапшу необходимо прополоскать в холодной воде и добавить масла, чтобы она не слиплась.
Готовим мясо правильно
Второй секрет лагмана — мясная заправка. Традиционная заправка для лагмана готовится из баранины или жирной говядины. Как и плов, готовить лагман лучше в толстостенной посуде, например в казане. Мясо, нарезанное кусочками, следует обжарить с луком.
Согласно древней восточной легенде, лагман изобрели три путника, которые голодными встретились на дороге. У одного из них был кусок вяленого мяса, у другого лишь немного муки, соли и масла, а у третьего и вовсе специи и немного овощей. Соединив все ингредиенты в одном казане, путники получили новое восхитительное и крайне питательное блюдо. Потому и вариаций лагмана великое множество и новые сочетания овощей и приправ всегда возможны. Традиционными овощами лагмана считаются лук, чеснок, помидоры, болгарский перец, кабачки и баклажаны, пекинская капуста.
Оттенки вкуса
Третья составляющая лагмана — специи, которые придают блюду неповторимый вкус и аромат.
Родиной лагмана считается Китай. Оттуда он пришел в Афганистан, Монголию, Узкекистан, потому традиционно специй в лагмане достаточно много. Фиолетовый базилик, молотый корень имбиря, измельченный бадьян, куркума, кинза, зира, черный и красный перец, кориандр — все эти приправы подходят для добавления в лагман.
Не забудьте про свежую зелень. Она в лагмане непременно присутсвует. Добавлять ее следует при подаче на стол, используя для украшения.
Для любителей восточной кухни несколько рецептов — вариаций лагмана.
Лагман по-узбекски
домашняя лапша;бескостное мясо, баранина либо говядина;подсолнечное масло — 150 мл;2 средних моркови;200 г белокочанной капусты;1 крупный болгарский перец;по 1 головке репчатого и красного лука;картофель — 2 крупных или 3 небольших;60 г томатной пасты;3 свежих томата;2 дольки чеснока;соль.
Овощи помыть и почистить, крупно нарезать кубиками, лук — полукольцами, капусту — нашинковать. В горячем казане обжарить в масле кусочки мяса до образования корочки. После этого добавить в казан овощи, кроме картофеля и капусты. Несколько минут жарить, постоянно перемешивая. Далее добавить приправ и влить немного воды. После закипания выложить картофель и капусту, тушить до готовности овощей. Ближе к концу приготовления добавить измельченные зубчики чеснока. Отварить лапшу. Готовый лагман подается следующим образом: в глубокие тарелки выкладывается лапша и заливается мясной подливой. По желанию можно украсить блюдо зеленью.
Лагман в мультиварке
Предварительно помыв и порезав на кусочки все необходимые ингредиенты, выбираем в мультиварке режим «Выпечка» и обжариваем мясо до зарумянивания. Добавляем лук и овощи и жарим ещё примерно 10-15 минут. Заливаем 1 литр воды. Добавляем соль и специи. Выставляем на мультиварке режим тушения на 1 час. За 10 минут до конца приготовления добавляем мелко нарезанную зелень. Затем отвариваем лапшу. Когда сварится лапша, откидываем её на дуршлаг, затем промываем. Выкладываем в тарелку сначала приготовленную лапшу, затем лагманную подливу и зелень. Можно подавать к столу со сметаной.
Лагман вегетарианский
200 г репчатого лука200 г моркови200 г болгарского перца100 г репы250 г картофеля200 г шампиньонов100 г красной фасоли100 г помидоров100 г сельдерея50 г растительного масла25 г томатной пасты3-4 зубчика чеснока
Все овощи заранее нарезать кубиками. Обжарить на растительном масле в следующем порядке: лук, морковь, болгарский перец, репа, помидоры и сельдерей. Томатную пасту разбавить 100 мл воды и добавить в казан. Следом добавить картофель и специи. Залить поджарку 1,5 л холодной воды, добавить фасоль и мелко нарезанный чеснок, довести до кипения, тушить до готовности картофеля примерно 10 минут при открытой крышке. Подавать с отваренной лапшой.
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