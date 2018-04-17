Медики назвали лучшие продукты для худеющих

Тем, кто внимательно следит за своим весом и пытается избавиться от лишних килограммов, полезно есть картофель, заявили эксперты по похудению. Диетологи считают, что в отношении некоторых продуктов питания среди худеющих людей распространено немало ложных убеждений, о чем сообщил журнал Healthy Style. В частности, в попытках избавиться от лишнего веса люди избегают есть картошку. В действительности, в картофеле содержится крахмал, который в процессе усвоения человеческим организмом способен повышать уровень сахара в крови. Но важно понимать, что в картошке содержится много полезных нутриентов, способных нивелировать возможную опасность, подчеркивают специалисты. Это прежде всего сытный продукт, что важно, если есть задача сбросить лишний вес.

«Ешьте картофель по отдельности от других продуктов — сваренным или запеченным в кожуре без добавления жиров. Картофель дает долгое ощущение сытости за счет большого количества питательных веществ, в том числе ценных витаминов», — рассказали эксперты по диетологии.

Худеющие часто включают в ежедневный рацион питания овсяную кашу. Такое блюдо на самом деле может стать одним из лучших источников нужной для активного метаболизма клетчатки, соглашаются специалисты. Но это касается лишь каши, приготовленной из цельных зерен, такое блюдо способствует снижению уровня холестерина в крови. Употреблять ее диетологи советуют не чаще трех раз в неделю: она так калорийна, что этого вполне достаточно. Помимо того в ряду самых полезных сытных продуктов для тех, кто худеет, — куриные яйца, черный горький шоколад, творог и орехи. Их употребление, по словам ученых, эффективно обеспечивает долгую сытость, при этом благодаря содержанию полезных микроэлементов, также еще укрепляет иммунитет и поддерживает здоровье психики. Употребление нежирных сортов мяса и рыбы также приносит много пользы худеющим, — но строго при условии, что человек ест их умеренно.

«В особенности это касается мяса. Продукты с животным белком долго усваиваются пищеварительным трактом, поэтому употреблять их ежедневно не нужно, для организма это слишком сильная нагрузка», — пояснили эксперты.

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