Яичные желтки и сыр: какой кофе можно попробовать в разных уголках мира

Сегодня в мире отмечают Международный день кофе. Мы расскажем вам о происхождении напитка, его видах и способах приготовления: от классических до самых необычных.

Родиной кофе традиционно считается Эфиопия, где существует не одна легенда о происхождении обычая готовить тонизирующий напиток из кофейных зерен. От эфиопов обычай употреблять кофе переняли арабы, а в XVI веке напиток распространился в Османской империи — именно в Стамбуле была открыта первая публичная кофейня в 1564 году. В Европу, уже знакомую к тому времени с горячим шоколадом и чаем, кофе завезли в начале XVII века. Вскоре открылась первая кофейня в Венеции, затем — во Франции.

В нашей стране главным популяризатором кофе стал Петр I, попробовавший напиток в Голландии и решивший укоренить традицию «кофепития» на родине. Долго уговаривать не пришлось — первый кофейный дом открылся в России в 1740 году указом Анны Иоанновны, а к XIX веку напиток стал одним из самых распространенных: в столичном Петербурге он и вовсе переживал бум популярности.

Сегодня мировым лидером в производстве кофе стала Южная Америка, на долю которой приходится более половины мирового экспорта продукта (из них доля Бразилии — около 32-35%). Лидером в Африке остается Эфиопия, в Азии — Вьетнам и Индия и Индонезия.

Существует почти сотня видов кофейных деревьев, из которых в промышленных масштабах используют только два: арабика и робуста (при этом у каждого из этих видов есть множество отдельных сортов). Арабика, или аравийский кофе, с его полусотней сортов составляет почти 70% всего производимого в мире кофе и используется как в смесях, так и в качестве моносортов. Робуста, или конголезский кофе, имеет меньшее распространение. Он характеризуется высоким содержанием кофеина, меньшим ароматом и большей крепостью и происходит из Конго. Именно робуста используется для производства растворимого кофе, а также в качестве добавки в кофейные смеси. Что касается вкусовых качеств, арабике характерен менее вяжущий вкус с кислинкой, в то время как вкус робусты более крепкий и вяжущий.

Существует неисчислимое количество способов приготовления кофе, среди которых как всем известные, так и совсем редкие варианты.

Эспрессо из всех кофейных напитков самый крепкий и при этом низкокалорийный, его подают в маленьких чашечках объемом 30-35 миллилитров. Кроме того, он становится основой для многих других популярных кофейных напитков. Эспрессо варится в специальном аппарате, который пропускает под высоким давлением горячую воду через несколько граммов обжаренного кофе. Особой крепостью обладает отдельная разновидность — ристретто, это самый концентрированный кофе (с 7-11 граммов кофе на 15-25 миллилитров воды).

Американо — по сути эспрессо с водой. Напиток разбавляют уже после приготовления (обычно в пропорции 30 миллилитров эспрессо на 120 миллилитров воды), благодаря этому его вкус становится мягче. Название напитка связывают с историей его происхождения: говорят, он появился во время Второй мировой войны, когда находящиеся в Европе американские солдаты, для которых обычный эспрессо казался слишком крепким и горьким, просили разбавлять его водой.

Капучино — это эспрессо с добавлением молочной пены в пропорции 1:1:1 (эспрессо, горячее молоко, молочная пена).

В основе латте находится горячее молоко, а также молочная пена и эспрессо (в пропорции 2:1:1 соответственно). Таким образом, латте (с ударением на «а») состоит из трех слоев и подается в высоком прозрачном стакане.

Похожим образом готовят моккачино — одну из версий латте с добавлением какао-порошка, горячего шоколада или шоколадного сиропа.

Все большую популярность в последнее время завоевывает раф — своеобразный кофейный коктейль, в состав которого входят эспрессо, сливки, ванильный сахар, а также разнообразные сиропы.

Традиционный кофе по-турецки варится из мелко молотых кофейных зерен с добавлением специй в турке на маленьком огне, не доводя до кипения. Напиток, содержащий много кофеина, подается в маленькой чашке со стаканом воды.

Еще один «местный» вариант — кофе по-ирландски, включающий в состав кофе, виски, сливки и тростниковый сахар.

Из холодных кофейных напитков самый популярный — фраппе, состоящий из двойного эспрессо и молока, взбитых в шейкере до появления пены. Кроме того, в напиток часто добавляют мороженое, колотый лед и сиропы.

Другой вариант холодного кофейного напитка — кофе-глясе, где двойная порция охлажденного эспрессо (или американо) подается с шариком мороженого.

Существуют и более необычные способы приготовления напитка. Например, во Вьетнаме популярен яичный кофе. Для его приготовления яичный желток взбивается со сгущенным молоком до образования густой смеси. Пропускаемый через смесь кофе опускается на дно, а получаемый в итоге напиток имеет аромат заварного крема.

В Швеции в кофе добавляют лапландский сыр, который производят из коровьего молока (иногда с оленьего или козьего).

Существует и бесцветный кофе под названием Clr Cff — его изобрели братья Нейджи из Словакии для тех, кто заботится о белизне зубов, но при этом не готов отказаться от любимого напитка. Его рецептура до сих пор держится в секрете.

Самый крепкий кофе в мире продают в Австралии в кафе Viscous Coffee. Чашка напитка, подаваемая там, эквивалентна 80 порциям и содержит пять граммов кофеина (при смертельной однократной дозе от 10 граммов).

А самыми дорогими в мире стали два сорта, производство которых не отличается эстетичностью. Первый — производимый в Индонезии «копи-лувак» или «кофе мусанга». Главную роль в его создании играет мусанг, или малайская пальмовая куница. Для производства копи-лувака мусангов кормят свежими ягодами кофе и ждут, пока они не переварятся и не покинут организм естественным путем. После этого зерна сушат на солнце, промывают, снова просушивают и обжаривают. Высокая стоимость продукта (около 175 долларов за 450 граммов) обусловлена тем, что из одного килограмма свежих кофейных зерен получается около 50 граммов кофе мусанга. Говорят, получаемый так напиток имеет привкус карамели и почти не горчит.

Подобным образом производят и сорт кофе «блэк айвори» (или «черный бивень») в Таиланде. Его цена составляет примерно 1100 долларов за килограмм или 50 долларов за чашку, а в создании участвуют слоны, которых активно кормят кофейными ягодами сорта арабика.