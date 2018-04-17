Спринг-роллы с овощами

Вам понадобится:

— рисовая бумага для теста (продается в больших супермаркетах);

— морковь — ½ шт;

— сельдерей — 100 гр;

— пророщенные ростки бобовых — 50 гр;

— зеленый лук — 40 гр;

— шампиньоны — 3—4 шт;

— масло для жарки;

— кисло-сладкий соус.

Рисовую бумагу замочите в воде по инструкции. Приготовьте начинку: обжарьте в масле тонко натертую морковь, нарезанный тонкими брусочками сельдерей, зеленый лук, шампиньоны. Можно по желанию добавить мелкие кусочки куриного мяса, креветки, красный перец.

Разложите начинку на тесто и аккуратно заверните роллы. Обжарьте на растительном масле с каждой стороны. Подавайте с кисло-сладким острым соусом.

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