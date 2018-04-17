Спринг-роллы с овощами 

Вам понадобится:
— рисовая бумага для теста (продается в больших супермаркетах);
— морковь — ½ шт;
— сельдерей — 100 гр;
— пророщенные ростки бобовых — 50 гр;
— зеленый лук — 40 гр;
— шампиньоны — 3—4 шт;
— масло для жарки;
— кисло-сладкий соус.
Рисовую бумагу замочите в воде по инструкции. Приготовьте начинку: обжарьте в масле тонко натертую морковь, нарезанный тонкими брусочками сельдерей, зеленый лук, шампиньоны. Можно по желанию добавить мелкие кусочки куриного мяса, креветки, красный перец.
Разложите начинку на тесто и аккуратно заверните роллы. Обжарьте на растительном масле с каждой стороны. Подавайте с кисло-сладким острым соусом.
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