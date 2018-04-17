Ещё
Рецепт дня: Утиная грудка под брусничным соусом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рецепт дня: Утиная грудка под брусничным соусом 

ИД «Собеседник» 52 минуты назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru предлагает приготовить утиную грудку, замаринованную с тимьяном и коньяком, под соусом из брусники.
Что понадобится:
-2 филе утиной грудки с кожей
— 3–4 ст. л. коньяка
— крупная соль
— свежемолотый черный перец
— веточка тимьяна (или 1/2 ч. л. сухого тимьяна)
ДЛЯ СОУСА:
— стакан брусники
— 70 г сахара
— 70 мл красного сухого вина
— 2 звездочки бадьяна
— несколько ломтиков свежего имбиря
— по щепотке корицы и молотого душистого перца.
Как готовить:
Филе вымойте, обсушите, сделайте на коже ромбообразные надрезы, натрите солью с перцем.
Выложите грудку в небольшой герметично закрывающийся контейнер, влейте коньяк, добавьте оборванные листики тимьяна, потрясите, чтобы маринад равномерно распределился по мясу, и оставьте на 6–8 часов, а лучше на ночь.
Стакан брусники выложите в сотейник, немного подавите ягодки, добавьте сахар, вино, пряности и проварите на среднем огне минут 5. Соус готов!
Разогрейте сухую сковороду, выложите на нее грудку кожей вниз, обжарьте 3 минуты, переверните на другую сторону и подержите еще 3 минуты. Затем увеличьте огонь и, удерживая филе щипцами, обжарьте торцы. Выключите огонь, прикройте сковороду крышкой и дайте мясу полежать 5 минут.
Выньте филе, нарежьте его ломтиками толщиной 5–7 мм, выложите веером на блюде, полейте соусом и тут же подавайте. Предварительно замаринованная в коньяке и обжаренная, как стейк, до состояния medium rare или medium, утиная грудка сохраняет нежность, сок и аромат.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №15-2018.
ИД «Собеседник»: последние новости
Анастасия Стоцкая похудеет на танцах Рецепт дня: Кабачки, фаршированные рисом и овощами Никита Панфилов уверен, что диеты нужны только женщинам
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги94
Как подделывают яйца23
Мать не справилась с контрацепцией и родила двойню7
Что мужчины считают ужасно сексуальным19
Девочка созрела: рано повзрослевшие звездные дочки3
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение