Рецепт дня: Утиная грудка под брусничным соусом

Sobesednik.ru предлагает приготовить утиную грудку, замаринованную с тимьяном и коньяком, под соусом из брусники.

Что понадобится:

-2 филе утиной грудки с кожей

— 3–4 ст. л. коньяка

— крупная соль

— свежемолотый черный перец

— веточка тимьяна (или 1/2 ч. л. сухого тимьяна)

ДЛЯ СОУСА:

— стакан брусники

— 70 г сахара

— 70 мл красного сухого вина

— 2 звездочки бадьяна

— несколько ломтиков свежего имбиря

— по щепотке корицы и молотого душистого перца.

Как готовить:

Филе вымойте, обсушите, сделайте на коже ромбообразные надрезы, натрите солью с перцем.

Выложите грудку в небольшой герметично закрывающийся контейнер, влейте коньяк, добавьте оборванные листики тимьяна, потрясите, чтобы маринад равномерно распределился по мясу, и оставьте на 6–8 часов, а лучше на ночь.

Стакан брусники выложите в сотейник, немного подавите ягодки, добавьте сахар, вино, пряности и проварите на среднем огне минут 5. Соус готов!

Разогрейте сухую сковороду, выложите на нее грудку кожей вниз, обжарьте 3 минуты, переверните на другую сторону и подержите еще 3 минуты. Затем увеличьте огонь и, удерживая филе щипцами, обжарьте торцы. Выключите огонь, прикройте сковороду крышкой и дайте мясу полежать 5 минут.

Выньте филе, нарежьте его ломтиками толщиной 5–7 мм, выложите веером на блюде, полейте соусом и тут же подавайте. Предварительно замаринованная в коньяке и обжаренная, как стейк, до состояния medium rare или medium, утиная грудка сохраняет нежность, сок и аромат.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №15-2018.