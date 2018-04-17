Рецепт дня: Утиная грудка под брусничным соусом 

Sobesednik.ru предлагает приготовить утиную грудку, замаринованную с тимьяном и коньяком, под соусом из брусники.
Что понадобится:
-2 филе утиной грудки с кожей
— 3–4 ст. л. коньяка
— крупная соль
— свежемолотый черный перец
— веточка тимьяна (или 1/2 ч. л. сухого тимьяна)
ДЛЯ СОУСА:
— стакан брусники
— 70 г сахара
— 70 мл красного сухого вина
— 2 звездочки бадьяна
— несколько ломтиков свежего имбиря
— по щепотке корицы и молотого душистого перца.
Как готовить:
Филе вымойте, обсушите, сделайте на коже ромбообразные надрезы, натрите солью с перцем.
Выложите грудку в небольшой герметично закрывающийся контейнер, влейте коньяк, добавьте оборванные листики тимьяна, потрясите, чтобы маринад равномерно распределился по мясу, и оставьте на 6–8 часов, а лучше на ночь.
Стакан брусники выложите в сотейник, немного подавите ягодки, добавьте сахар, вино, пряности и проварите на среднем огне минут 5. Соус готов!
Разогрейте сухую сковороду, выложите на нее грудку кожей вниз, обжарьте 3 минуты, переверните на другую сторону и подержите еще 3 минуты. Затем увеличьте огонь и, удерживая филе щипцами, обжарьте торцы. Выключите огонь, прикройте сковороду крышкой и дайте мясу полежать 5 минут.
Выньте филе, нарежьте его ломтиками толщиной 5–7 мм, выложите веером на блюде, полейте соусом и тут же подавайте. Предварительно замаринованная в коньяке и обжаренная, как стейк, до состояния medium rare или medium, утиная грудка сохраняет нежность, сок и аромат.
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Материал вышел в издании «Собеседник» №15-2018.