Названы содержащие опасные яды продукты

Многие привычные продукты, употребляемые в пищу, содержат отравляющие организм опасные яды. Специалисты рассказали, где может содержаться мышьяк или цианид, и, как поступить, чтобы не отказываться от любимых лакомств и не исключать из рациона вкусные блюда. Как стало известно МедмкФоруму, особенно опасными, не только для здоровья, но и для жизни, являются грибы. Многие из них содержат смертельный яд. Одна бледная поганка, мухомор или другой гриб подобного рода может испортить всю партию, если случайно окажется среди съедобных. В отраву могут превратиться и неправильно законсервированные грибы. Основным овощем в меню европейцев является картофель и присутствует на столе многих людей. Данный продукт тоже содержит опасное для здоровья сильнодействующее вещество, выделяющийся при воздействии солнечных лучей. О содержании высокой концентрации яда в картофеле свидетельствует его зеленоватый цвет. При отравлении таким овощем человек испытывает недомогание, а затем впадает в кому. Некоторые люди любят употреблять яблоки вместе с сердцевиной, а это может негативно отразиться на общем состоянии организма. Одним из составляющих семян яблок является крайне опасный яд — цианид. Кондитеры всего мира добавляют в свои изделия горький миндаль, однако, чем больше в нем горечи, тем больше в нем отравляющего вещества. Перед употреблением этого вида семян или использованием его в готовке, необходима специальная обработка для удаления цианида. В некоторых странах, например, в Новой Зеландии, продажа миндаля запрещена законом. Тот же опасный яд содержится в ядрах персиков и абрикос. Не менее ядовитые соединения цианида имеются в листьях данных плодовых деревьев. Ядрышки косточек вишни включают в себя синильную кислоту, одна ее доза не несет опасности, но лучше воздержаться от проглатывания продукта.