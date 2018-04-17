Чем вредны эфирные масла

Эфирные масла относятся к натуральным парфюмерным средствам и уже долгое время весьма популярны. Их не только используют в ароматерапии, но и добавляют в различные косметические мази, кремы и маски и даже в бальзамы для приема внутрь. Однако происхождение эфирных масел из цветов и растений не говорит о том, что все они абсолютно безвредны. Эти жидкие ароматические вещества — сильнодействующие высококонцентрированные химические соединения, поэтому использовать их следует с большой осторожностью, иначе можно нанести серьезный вред своему здоровью.

Как действуют ароматические масла

Все эфирные масла воздействуют на человека двумя способами: через кожу и через дыхательные пути. Летучие вещества, оказываясь в закрытом пространстве, при вдыхании их человеком оказываются на его слизистой носа, гортани, в трахеи и в альвеолах легких. Попадая на кожу, часть эфирного масла проникает в ее поверхностный клеточный слой и оказывает влияние на клеточные мембраны и даже на внутриклеточные метаболические процессы. И здесь все зависит от состава данного масла; какой растительный экстракт оно содержит, в какой концентрации и насколько сама масляная основа является безвредной.

Например, если во время простуды или в начальной стадии острого респираторного заболевания в домашнюю аромалампу добавить несколько капель эвкалиптового масла, то его летучие соединения самым благоприятным образом будут воздействовать на органы дыхания, прочищая носовые пазухи и улучшая выведение мокроты из легких.

А если в момент головной боли в височные области подушечками пальцев втереть пару капель масла лаванды, то можно обойтись без анальгетических препаратов и на долгое время забыть о мигренях. Но это только в том случае, если у человека нет аллергии на данные растительные компоненты, он не подвержен приступам удушья различного происхождения и сами ароматические масла качественного производства. И все равно далеко не факт, что данные вещества окажут благоприятное воздействие, а не запустят какие-нибудь негативные биохимические процессы.

Аллергические и токсические вещества

Аллергическая составляющая того или иного растительного аромата строго индивидуальна. Однако до определенной жизненной поры человек может и не знать, что подвержен какой-либо реакции, ведь в ароматических маслах концентрация активных веществ настолько высока, что может запустить ранее «спящие» аллергические процессы.

Некоторые неразбавленные масла сами по себе очень токсичны и при попадании на нежную кожу могут вызвать раздражение и даже химические ожоги. К таким эфирным соединениям относят масло лимонника, листьев корицы, цитронеллы, горького миндаля, девясила, черного чайного дерева, листьев фиги, семян петрушки, казачьего можжевельника, масло листьев березы, туи, белого кедра, горькой полыни, аира тростникового, бархатцев и корицы. Также масляные вещества на основе этих растений не рекомендуется использовать в аромалампе, поскольку ожоги дыхательных путей тоже весьма возможны.

Противопоказания при болезнях

Помимо этого некоторые эфирные масла имеют весьма серьезные противопоказания при некоторых отдельных заболеваниях. Например, люди, подверженные бессоннице и принимающие соответствующие, даже гомеопатические препараты ни в коем случае не должны использовать в своей косметике и парфюмерии летучие масла мускатного ореха, шизандра, шалфея, чабреца, ромашки, мяты, черного перца и эвкалипта.

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта ни употреблять внутрь, ни наносить на кожу, ни вдыхать нельзя масляные составы аниса, кедра, жасмина, герани, душицы, имбиря, пачули, сосны, вербены, пихты, цитронеллы, розового дерева и чабреца.

Эфирные масла гвоздики, имбиря, душицы, корицы, можжевельника, чабреца, муската, розмарина, тимьяна и шалфея могут навредить человеку, страдающему повышенным давлением — и даже еще больше увеличить его. А вот летучие ароматы валерианы и жасмина лишь немного облегчат подобное гипертензивное состояние, но сильно снизят давление у гипотоников, так что им следует опасаться таких веществ.

При нервных болезнях не стоить использовать в аромалампе масло гвоздики, корицы, кедра, муската, цитронеллы, шизандра, шалфея, иссопа, розмарина и сладкого укропа.

Людям, подверженным заболеваниям сердечно-сосудистой системы, категорически противопоказаны масла сосны и пихты. И все страдающие от высокой субфебрильной температуры на время ее сильного повышения должны вовсе забыть о любых ароматических маслах, чтобы не навредить своему здоровью.

Негативные последствия в разных ситуациях

Помимо противопоказаний к некоторым болезням существуют весьма серьезные рекомендации не применять в домашних условиях целый ряд эфирных веществ в определенные моменты жизни.

Так при беременности не следует использовать в ароматерапии и в косметике эфирные масла базилика, березы, атласского кедра, шалфея мускатного, кипариса, герани, жасмина, розмарина, можжевельника, иссопа, майорана, перечной мяты, мирры, мускатного ореха, тимьяна и эстрагона. Все это чревато возможными кровотечениями и преждевременными родами.

Во время приема алкоголя не стоит делать массаж с маслами кедра, чабреца и мускатного шалфея и даже вдыхать их. Иначе можно спровоцировать рвоту.

При подавленном эмоциональном состоянии и депрессии многие эфирные масла могут способствовать поднятию настроения, но вот аромат сладкого укропа, наоборот, лишь усугубляет ситуацию.

Ароматические масла прочно вошли в быт человека, но прежде чем использовать понравившийся аромат следует проконсультироваться со специалистом и испробовать вещество в качестве тест-реакции, капнув на собственную кожу, чтобы в дальнейшем избежать серьезных аллергических последствий.

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