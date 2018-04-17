«Fika» Анны Бронс и Йоханны Киндвал

«Кофе» по-шведски когда-то было «кафи», kaffi. А «фика» — это «кафи» с переставленными слогами. Так в Швеции называют перерыв на кофе — и вообще церемонию кофепития, неформальную и дружескую, ежедневную — потому что фику устраивают как в будни, так и в выходные. Ну и, разумеется, существует множество кафе, которые специализируются исключительно на фике. О том, что такое фика и какие с ней сопряжены традиции и рецепты, во всех подробностях рассказывает книга «Fika. Кофейная философия по-шведски с рецептами выпечки и других вкусностей». Кофейная философия по-шведски с рецептами выпечки и других вкусностей», вышедшая недавно в издательстве «Эксмо». Ее написала шведско-американская писательница Анна Бронс и симпатично проиллюстрировала шведский иллюстратор Йоханна Киндвал. В книге собрано множество рецептов традиционных кофейных печений и других сладостей — и мы публикуем три из них: пирог с карамелью и брусникой, шоколадно-кофейные квадратики и торт с фундуком, меренгой и яблочным соусом.

Финский пирог с карамелью

«Происходящий из Финляндии, kinuskikakku (или kinuskikaka по-шведски) — пирог, покрытый густым слоем сливочной карамели, которая в Финляндии и называется kinuski. Это рецепт семейства Альстрем, финской родни Йоханны. Сладкий, невероятно вкусный, этот пирог явно не для тех, кто считает калории. Чтобы сбалансировать сладость, мы добавили слой брусники, одной из любимейших ягод в Швеции. Кислота ягод прекрасно сочетается с карамелью, делая вкус пирога уникальным. Бруснику при необходимости можно заменить красной смородиной или малиной». Финский пирог с карамелью (kinuskikaka)

Рецепт взят из книги «Fikka». Происходящий из Финляндии, kinuskikakku (или kinuskikaka по-шведски) — пирог, покрытый густым слоем сливочной карамели, которая в Финляндии и называется kinuski. Это рецепт семейства Альстрем, финской родни Йоханны. Сладкий, невероятно вкусный, этот пирог явно не для тех, кто считает калории. Чтобы сбалансировать сладость, мы добавили слой брусники, одной из любимейших ягод в Швеции. Кислота ягод прекрасно сочетается с карамелью, делая вкус пирога уникальным. Бруснику при необходимости можно заменить красной смородиной или малиной.

Шоколадно-кофейные квадратики

«Kärleksmums — один из тех рецептов домашней выпечки, который всегда поднимет настроение. Корень слова mums означает «вкусно», и к нему добавлен второй — kärlek, что значит «очень вкусно», так что понятно, что это правда восхитительно. Другие названия этой выпечки — fiffirutor, mockarutor и snoddas. Kärleksmums представляет собой чудесную смесь темного шоколада и крепкого кофе. Классически его покрывают сахарной глазурью, но нам кажется, что вариант с ганашем роскошнее. Сохраните несколько столовых ложек вашего утреннего кофе, чтобы добавить в ганаш, когда будете печь эти квадратики вечером. Идеальная выпечка для холодного осеннего дня». Шоколадно-кофейные квадратики (kärleksmums)

Рецепт взят из книги «Fikku». Kärleksmums — один из тех рецептов домашней выпечки, который всегда поднимет настроение. Корень слова mums означает «вкусно», и к нему добавлен второй — kärlek, что значит «очень вкусно», так что понятно, что это правда восхитительно. Другие названия этой выпечки — f rutor, mockarutor и snoddas. Kärleksmums представляет собой чудесную смесь темного шоколада и крепкого кофе. Классически его покрывают сахарной глазурью, но нам кажется, что вариант с ганашем роскошнее. Сохраните несколько столовых ложек вашего утреннего кофе, чтобы добавить в ганаш, когда будете печь эти квадратики вечером. Идеальная выпечка для холодного осеннего дня.

Торт с фундуком и меренгой

«Нет ничего более шведского для празднования дня рождения, чем взбитые сливки. В сочетании с шоколадом, орехами и меренгой, как в этом рецепте, они делают десерт просто волшебным, достойным самого большого торжества. Рецепт многие годы был любимым в семье мамы Анны, Бритты, которая выписала его из журнала еще в 1970-е. Чтобы сделать торт интереснее, украсьте его ежевикой или малиной либо добавьте в середину слой яблочного соуса». Торт с фундуком и меренгой (marängtårta med hasselnötter)

Рецепт взят из книги «Fikka». Нет ничего более шведского для празднования дня рождения, чем взбитые сливки. В сочетании с шоколадом, орехами и меренгой, как в этом рецепте, они делают десерт просто волшебным, достойным самого большого торжества. Рецепт многие годы был любимым в семье мамы Анны, Бритты, которая выписала его из журнала еще в 1970-е. Чтобы сделать торт интереснее, украсьте его ежевикой или малиной или добавьте в середину слой яблочного соуса.