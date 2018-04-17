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Правильное здоровое питание
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Правильное здоровое питание 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Сегодня мы живем в мире, который по-праву можно назвать миром фастфудов. Виной этому пропаганда быстрого питания. Как правило, такое питание не может быть полезным для здоровья. Правильное здоровое питание отличается от всяких фастфудов, потому что в здоровом питании есть нужные минералы и прочие вещества. Врачи рассказали сайту МедикФорум, как правильно питаться. Важно, чтобы количество калорий, которые находятся в пище, соответствовали тому количеству энергии, которое расходует ваш организм. Если будет дисбаланс, то либо будете полнеть, либо худеть. Энергия человека тратится на поддержание температуры тела, на физические нагрузки, а также на переваривание пищи. Чтобы следить за балансом, ознакомьтесь с таблицей калорий различных продуктов. Человек потребляет жиры и белки. Жиры имеют гораздо большую энергетическую ценность, чем белки. Если быть точным, то жиры в два раза больше обладают энергетической ценностью по сравнению с белками. Тем не менее, жиры очень важны, так как служат своеобразным стройматериалом для клеток. Белки также являются неотъемлемой частью рациона человека. Белки — источник аминокислот для нашего организма. Эти аминокислоты нужны нам каждый день. Наибольшее количество белков встречается в продуктах животного происхождения. Яйца, бобовые, мясо — всё это должно потребляться нами в достаточном количестве. Поговорим теперь об углеводах. Их задача — снабдить наш организм энергией. Углеводов много в растительных продуктах. Поэтому важно потреблять злаковые, а также овощи и фрукты. Сахар лучше не потреблять, так как он служит причиной сахарного диабета. Обычно люди, практикующие правильное здоровое питание не используют сахар. Клетчатка представляет из себя волокна, которые присутствуют в неочищенных злаковых, отрубях, овощах и фруктах. Потребление клетчатки очень важно, так как клетчатка содержит антиоксиданты.
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