Польза киви для человека

Киви проявил себя как полезный фрукт для человека, к тому же очень вкусный. Свое название он приобрел в честь птички киви. В апельсине намного меньше витамина С, чем в киви. Витамин С очень полезен для иммунитета.

Эксперты рассказали сайту МедикФорум о том, в чем польза этого фрукта.

Так, сообщается, что киви содержит магний и калий. Все это необходимо для работы мышц. Если каждый день кушать этот замечательный фрукт, стабилизируется давление, снижается риск инсульта. И еще киви препятствует развитию сердечных заболеваний. Киви можно кушать даже по утрам. Он даст свой эффект на организм.

Особенно полезно употреблять киви во время болезни. Эффективно помогает избавиться от кашля и устраняет одышку. Так же благодаря киви можно улучшить своё зрение, благодаря содержащемуся в этом фрукте фолиевой кислоты.

Часто киви используют и для похудения. У него низкая калорийность и совсем нет жиров, но у него достаточно много клетчатки. Хорошо помогает желудку, снимает тяжесть и улучшает переваривание пищи. Поэтому врачи дают рекомендации употреблять киви через 30 минут после еды. Беременным женщинам особенно нужно ввести в свой рацион киви.

Для мужчин данный фрукт так же важен. В лечении импотенции часто применяют аминокислоту аргинин.

Киви правда очень полезный экзотический фрукт, и желательно включить его в свой рацион. Он поможет сохранить отличное здоровье и продлить жизнь.

Ранее эксперты рассказали, что киви может спасти от рака.