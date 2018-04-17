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Польза киви для человека
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Польза киви для человека 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Киви проявил себя как полезный фрукт для человека, к тому же очень вкусный. Свое название он приобрел в честь птички киви. В апельсине намного меньше витамина С, чем в киви. Витамин С очень полезен для иммунитета.
Эксперты рассказали сайту МедикФорум о том, в чем польза этого фрукта.
Так, сообщается, что киви содержит магний и калий. Все это необходимо для работы мышц. Если каждый день кушать этот замечательный фрукт, стабилизируется давление, снижается риск инсульта. И еще киви препятствует развитию сердечных заболеваний. Киви можно кушать даже по утрам. Он даст свой эффект на организм.
Особенно полезно употреблять киви во время болезни. Эффективно помогает избавиться от кашля и устраняет одышку. Так же благодаря киви можно улучшить своё зрение, благодаря содержащемуся в этом фрукте фолиевой кислоты.
Часто киви используют и для похудения. У него низкая калорийность и совсем нет жиров, но у него достаточно много клетчатки. Хорошо помогает желудку, снимает тяжесть и улучшает переваривание пищи. Поэтому врачи дают рекомендации употреблять киви через 30 минут после еды. Беременным женщинам особенно нужно ввести в свой рацион киви.
Для мужчин данный фрукт так же важен. В лечении импотенции часто применяют аминокислоту аргинин.
Киви правда очень полезный экзотический фрукт, и желательно включить его в свой рацион. Он поможет сохранить отличное здоровье и продлить жизнь.
Ранее эксперты рассказали, что киви может спасти от рака.
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