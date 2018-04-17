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Какие специи лечат грипп и простуду
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Какие специи лечат грипп и простуду 

МедикФорум 54 минуты назад
Фото: МедикФорум
Для того, чтобы быстро избавится от симптомов гриппа, вы можете принимать не только лекарства и пищевые добавки, но также и определенные специи. Еще при первых симптомах гриппа или простуды, помогает чеснок. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, как бороться с гриппом и простудой. Если вы любите более острую пищу, добавляйте в блюда карри. Он защищает организм от заражения гриппом, а если грипп уже атаковать вас, позаботьтесь о подавлении его симптомов. Корицу также не следует недооценивать, особенно если сочетать ее с медом. Эта смесь борется с простудными заболеваниями и ускоряет обмен веществ в организме. Попробуйте мед с имбирем. Это универсальное лекарство — это очень сильное оружие от гриппа. Лучше всего принимать измельченный сырой корень имбиря после еды. Однако, если его вкус вам кажется слишком острым, можно принимать имбирь в чае. Для более легкого освобождения пазух от соплей, помогает корень хрена. Если у вас нет свежего корня растения, вы можете использовать 1 ложку его консервированного варианта. Попробуйте еще перец чили, соус табаско, васаби, черный перец. Добавляйте специи везде в супы, салаты, пасты, и вы заметите эффект от их свойств. Однако имейте в виду, что некоторые из этих специй могут раздражать желудок, так что, если вы почувствуете боли в животе или расстройство желудка при потреблении данных ингредиентов, просто исключите их из своего меню. Ранее сообщалось о том, как избавиться от простуды с помощью водки.
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