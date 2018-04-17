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Огурцы — польза для организма и применение в косметологии
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Огурцы — польза для организма и применение в косметологии 

МедикФорум 54 минуты назад
Фото: МедикФорум
Неоспоримую пользу для организма имеют огурцы, которые состоят на 95% из воды, насыщенной калием, что способствует выведению токсинов с лишней жидкостью. Остальные 5% состава огурцов приходятся на клетчатку, витамины и минералы. Сайт МедикФорум собрал советы по использованию огурцов.
Благоприятное воздействие оказывает употребление огурцов на работу поджелудочной железы. Поскольку участие последней не требуется для усвоения огурцов пищеварительным трактом, что позволяет обеспечить разгрузку.
При похудении огурец окажет пользу тем, что занимает пространство желудка, не давая ему напоминать о чувстве голода. А благодаря, входящей в состав, воде, производится очищение пищеварительного тракта.
Калий, которым насыщена вода, содержащаяся в огурцах, способствует понижению давления, помогает в решении проблем аритмии и отеков.
Огурцы окажутся полезными при профилактике заболеваний щитовидной железы, благодаря содержащемуся в них, йоду, который усваивается практически полностью.
Применение огурцов в косметологии Также полезным огурец окажется и в косметологических целях. Применяется для избавления от отечностей и для придания коже здорового вида. На основе огурца производятся лосьоны для очищения лица, увлажняющие гели и маски. В том числе, возможно применение огурцов в домашних масках. Существует несколько способов:
наложить на область лица огуречные дольки, убрать через 15 минут;
добавить огурец, натертый на терке, в натуральный йогурт и распределить маску по лицу. Смыть спустя 10 минут.
Противопоказания Употреблять огурцы при следующих заболеваниях не следует:
гастрит с повышенной кислотностью;
с осторожностью — камни в желчном пузыре.
Ранее врачи советовали есть огурцы каждый день.
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