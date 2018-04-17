Лечение мозолей народными средствами

Кожная мозоль образуется от трения или давления на кожу в течение некоторого времени. Она бывает сухая (мёртвые клетки эпителия), либо мокрая (в виде пузыря с прозрачным или кровянистым содержимым). Часто образуются в результате ношения неудобной (тесноватой или слишком свободной) обуви. Сайт МедикФоркм выяснил, как избавиться от этих неприятностей при помощи народных средств. Когда нет возможности прервать пешую прогулку, нужно найти лист подорожника, очистить его, приложить к поражённому участку. В домашних условиях прикладывают тонкий пластик от листа алоэ, либо смазывают касторовым маслом. Образовавшийся пузырь протереть спиртовым раствором календулы, затем проколоть стерильной иглой и обработать настойкой йода. Ещё делают так. Массу из натёртого картофеля фиксируют к больному участку и выдерживают 7-8 часов. Для не вскрывшейся мозоли хлебный мякиш размочить уксусом (3%) и эту массу зафиксировать на всю ночь. Сухие мозоли нужно распаривать в травяных отварах 35-40 градусов. Одну часть овса заливают 10 частями воды, кипятят в течение четверти часа, остужают. Опускают ноги в отвар на 10-15 минут. Таким же образом готовят отвар из еловых, сосновых почек. Компресс из репчатого лука, выдержанного в 3% уксусе 24 часа. Закрепляют повязкой или пластырем, меняют два раза в сутки. Так же, для размягчения сухой мозоли, в небольшом количестве кипятка распаривают цветки календулы. Эту припарку прикладывают к мозоли и держат, пока не остынет. Процедуры для устранения сухих мозолей выполняют до то времени, пока они не станут мягкими. Затем осторожно очищают ороговевшую кожу. В целях профилактики нужно подбирать удобную обувь по размеру ноги. Ранее эксперты рассказали о пользе корочки лимона от мозолей.