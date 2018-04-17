Диетолог Ольга БАЗЫЛЕВА: как похудеть без диет, голодания, но с конфеткой?

Диета — не поможет

— Ольга Борисовна, почему люди толстеют зимой? Всему виной многочисленные праздники?

— Зима — время года, когда организм впадает в спячку и находится в режиме энергосбережения. Люди мало двигаются и хотят согреться всеми возможными способами, в том числе и едой. Душа требует борща с пампушками, горохового супа с копченостями и прочих вкусных и жирных блюд. Поэтому каждую зиму регулярно набираются килограммы. Ну, и конечно, праздники. Алкоголь вместе с различными закусками отрицательно сказывается на фигуре.

Плюс ко всему современный образ жизни — раньше зимой люди подолу не уходили с улицы, активно проводили время. Сейчас многие сидят дома и ленятся выйти.

— Что нужно сделать в первую очередь, чтобы начать худеть?

— В первую очередь нужно встать на весы.

— Многие мои знакомые боятся их, как огня.

— Бояться не стоит. Именно весы — показатель не только веса, но и здоровья человека. Взвешиваться нужно примерно 2 раза в неделю. Если весы показывают лишние килограммы, паниковать не нужно. По правде говоря, все идет из головы. Поэтому нужно проанализировать, что, сколько и зачем вы едите.

Для женщин суточное количество килокалорий — 1400, для мужчин — не более 1700.

Значит, после праздников всем срочно на диету? Многие явно наели больше рекомендуемой нормы.

— Я всегда отговариваю своих пациентов от диет без крайней необходимости. На диете вечно не просидишь. Диеты обычно назначаются специалистами только людям, у которых есть проблемы со здоровьем — желудком, почками, сердцем и т.д.

Здоровому человеку, мечтающему похудеть, диета не поможет. Поскольку условия диеты нужно соблюдать постоянно, а у людей бывают дни рождения, Масленица и другие праздники, очень часто происходят срывы и килограммы начинают прибавляться. Причем, диета поможет только в том случае, если на ней сидеть всю жизнь. Иначе, как только прекратить ей следовать, лишний вес может вернуться с невероятной скоростью.

— И что же тогда делать?

— Еда — наш главный помощник в похудении. Поэтому нужно налегать на белок. Именно он должен быть главным ингредиентом в составе блюд. Благодаря белку люди худеют. Это может быть курица, рыба, яйца, каша на молоке, кефир, йогурт. Кстати, после употребления белка даже можно позволить себе вкусняшку.

От сахара быстрее стареют

— Разве такое возможно — есть вкусности и худеть?

— Возможно. Но вкусняшку можно себе позволить только после употребления белка. Такой вариант фигуре не навредит. И даже наоборот.

— Итак, с чего должен начинаться день худеющего?

Завтрак должен быть всегда белковым. Начинать день с бутерброда с маслом — в корне неправильно. Нужно съесть, например, кашу на молоке или омлет, и только потом можно себе позволить чай с конфетой или с тем же бутербродом. При этом белок нужно есть 3-5 раз в день. А есть нужно через каждые 4 часа.

— Вы говорили, что можно съесть мясо. То есть сосиски тоже можно?

Колбаса, сосиски сардельки и другие полуфабрикаты к белку не относятся. У них слишком пестрый и не очень полезный для фигуры и здоровья состав.

— А что есть категорически нельзя?

Продукты с высоким содержанием сахара не рекомендуется есть не только худеющим, но и людям, довольным своей фигурой. К таким продуктам относится, например, «Кола». В стакане этого напитка содержится 16 кубиков сахара. И все они с большой скоростью перемещаются в жир.

— А как же низкокалорийные газированные напитки? В рекламе улыбающиеся худые девушки и парни говорят, что такой напиток фигуре не вредит.

— В низкокалорийных газированных напитках содержится аспартам — заменитель сахара. Во многих странах уже отказались от его использования из-за того, что он провокатор целого ряда проблем со здоровьем.

— А просто сахар есть можно?

Не стоит. Больше всего в глюкозе нуждается мозг. И то — в глюкозе, а не сахаре в чистом виде. Сам сахар нашему организму не нужен. Мы и так получаем его в других продуктах.

Кстати, женщинам на заметку — от сахара мы быстрее стареем.

Чипсы, семечки и майонез не улучшат фигуру

— Что еще нельзя?

— Не рекомендуется худеющим майонез. Я не знаю, почему наши люди забыли про исконно русский продукт — сметану. Она очень полезна для похудения. Ведь в одной ложке сметаны 20 килокалорий, а в одной ложке майонеза — 147 килокалорий.

Например, в тарелке борща около 150 калорий. Многие добавляют в него еще и майонез — калорийность увеличивается в два раза.

— То есть, салаты тоже рекомендуется смазывать сметаной?

— Совершенно верно. Мало того, что она низкокалорийная, но еще и очень полезная. Тогда как состав майонеза может содержать несколько строчек.

Часто вижу на улице, как прохожие лузгают семечки. Иногда тоже хочется. Они вредны для фигуры?

— Посмотрите сами. В 100 граммах семечек содержится почти 600 килокалорий — то есть половина дневной нормы. Многие смотрят, что бабушки и дедушки едят семечки на лавочке в деревне и присоединяются. Но ведь бабушки и дедушки перед тем, как поесть семечек наколют дров, растопят печь, принесут воду. Может, еще и белье в речке полощут. Следовательно, тратят много энергии. А мы ничем подобным не занимаемся. Поэтому семечки опять же идут в лишний вес.

— В тему к семечкам. Иногда в кинотеатрах, например, очень хочется чипсов. К тому же их там продают прямо на входе и возникает соблазн.

— Чипсы — это сплошной глутамат натрия, то есть усилитель вкуса. Ничего полезного для здоровья и, тем более, для фигуры в нем нет. К тому же калорийность 100 граммов чипсов — более 500 килокалорий.

Советую родителям поменьше идти на поводу у детей и не покупать им такие вредные продукты.

— А что есть нужно обязательно?

Белок, овощи и сложные углеводы — гарниры.

После 6 вечера есть можно

— Вечный вопрос. После шести все-таки есть можно?

— Вышеперечисленное можно. И в 21 час можно. Многие ведь только приходят с работы в 8 вечера. Перед сном нельзя есть сахар, фрукты и мучное.

— Поговорим о физических нагрузках. Их обычно тоже советуют худеющим?

— Конечно. Спорт также может помочь вернуть фигуру. Усердствовать не стоит, но посещение занятий несколько раз в неделю — оптимальный вариант, если человек, конечно, не профессиональный спортсмен.

— Кто-то советует заниматься спортом утром, кто-то исключительно вечером. Все-таки когда наступает идеальное время для физических нагрузок?

— Через 2 часа после еды в любое время. Именно тогда организм начинает сжигать свой жир. Помочь ему в этом как раз и могут физические упражнения. Специалисты не рекомендуют идти в спортзал только поздно вечером — после 20 часов.

— Есть какие-то определенные виды тренировок, которые лучше всего помогают худеть?

— Можно выбирать любые занятия. Сейчас огромный выбор тренировок — скандинавская ходьба, плаванье, фитнес, велосипед.

— Кстати, женщинам нужно очень аккуратно использовать силовые тренажеры. Такие нагрузки — не естественны для женских мышц.

— Ольга Борисовна, а как сделать так, чтобы не толстеть?

—. Если в глобальном плане, то все зависит от пищевых привычек в семье. Если мама с папой постоянно едят чипсы, лапшу быстрого приготовления и булочки, то у ребенка, наверняка, будут проблемы с лишним весом.

Лучше заранее позаботиться о будущем своего ребенка. Лишний вес — это один из предвестников различных болезней.

— Когда 100 процентов нужно худеть?

— Врачи рекомендуют сбрасывать лишнее, когда стрелка весов перешла порог 90 килограммов.

Беседовала Мария КУЛЕШОВА-РОГАНОВА.