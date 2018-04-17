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Доказано: выбор хлеба влияет на похудение
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Доказано: выбор хлеба влияет на похудение 

МедикФорум 34 минуты назад
Фото: МедикФорум
Может ли талия зависеть от того, какой хлеб предпочитает употреблять в пищу человек? Диетологи утверждают: да, может и зависит. Специалисты Диетологической ассоциации США ставили своей задачей выяснить, существует ли разница для употребляющих черный и белый хлеб людей в плане риска полноты. В результате они обнаружили любопытную закономерность. В частности, диетологи выяснили, к чему приводит употребление только одного из двух видов хлеба на протяжении долго времени — 3 года и более. Эксперты убедились: у любителей белого хлеба талия все-таки шире, а вес — больше.
«Талия людей, предпочитающих белый хлеб, на протяжении наблюдений ежегодно увеличивалась в объеме в среднем на 1,75 см. У тех, кто предпочитал черный, масса тела практически не изменилась, иногда вес даже уменьшался», — сообщили ученые.
Способность белого хлеба полнить фигуру исследователи соотносят с тем фактом, что белые сорта хлеба практически не содержат пищевых волокон. Из такого продукта организм быстро усваивает калории и начинает требовать еще. Ранее МедикФорум писало о том, что эксперты советовали выбирать в магазине ржаной хлеб, а белые сорта тщательно изучать по надписям на упаковке. Многие виды магазинного хлеба были названы опасными для здоровья.
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