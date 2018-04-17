Спасаем кожу лица после морозов: 5 лучших средств

Наконец-то холода закончились! Пришло время менять уходовые средства: жирные крема на легкие, достаем солнечнозащитные средства… Однако, не стоит забывать, что кожу нужно восстановить и подготовить. Для этого необязательно идти к косметологу, достаточно использовать хорошие средства. О них — в нашей подборке.

Сыворотка-клеточный активатор из линейки генной косметики Sesgen 32, Sesderma Сыворотка идеально подойдет, если у вас чувствительная кожа. Богатый состав проникает на генновый уровень и восстанавливает водный баланс. необходимо использовать в качестве баз. Дополнительным бонусом станет — замедление рисков развития возрастных изменений.

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Крем-мусс для лица активатор энергии «Идеальная кожа» Крем-мусс обладает воздушной текстурой, его приятно наносить на лицо, при этом он моментально впитывается. Производитель советует наносить мусс для дневного ухода, но я его советую использовать как базу под макияж. Такой секрет обеспечит вашей коже питание и увлажнение на часа.

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Деликатное питательное масло для лица Weleda Масло идеально подходит для восстановлении кожи, так как легче всего впитывается. Масло миндаля и витамин Е помогут снять раздражение и сухость после суровых холодов. Его можно использовать как для снятия макияжа, так и наносить на ночь на лицо. Единственным недостатком является запах, точнее его отсутствие, но это на любителя.

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Маска для лица Lumene В составе маски родниковая вода и березовый сок, которые помогут справиться с самой обезвоженной кожей. Аромат у маски морской, что сразу напоминает приятные теплые вечера у моря. Средство не только восстанавливает кожу, но и придает свежий вид, что идеально подойдет после перелетов или тяжелого рабочего дня.

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Уход за кожей вокруг глаз Весной хочется не только, чтобы кожа светилась, но и взгляд. Для этого нужно не забывать про уход за кожей вокруг глаз. Крем предотвращает признаки несовершенств, а гиалуроновая кислота в составе питает кожу век. Главным ингредиентом является экстракт секреции улитки, который за считанные секунды уберет от синяков и отечность.

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