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Спасаем кожу лица после морозов: 5 лучших средств
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Спасаем кожу лица после морозов: 5 лучших средств 

Popcake.tv 59 минут назад
Фото: Popcake.tv
Наконец-то холода закончились! Пришло время менять уходовые средства: жирные крема на легкие, достаем солнечнозащитные средства… Однако, не стоит забывать, что кожу нужно восстановить и подготовить. Для этого необязательно идти к косметологу, достаточно использовать хорошие средства. О них — в нашей подборке.
Сыворотка-клеточный активатор из линейки генной косметики Sesgen 32, Sesderma Сыворотка идеально подойдет, если у вас чувствительная кожа. Богатый состав проникает на генновый уровень и восстанавливает водный баланс. необходимо использовать в качестве баз. Дополнительным бонусом станет — замедление рисков развития возрастных изменений.
Цена: руб.
Крем-мусс для лица активатор энергии «Идеальная кожа» Крем-мусс обладает воздушной текстурой, его приятно наносить на лицо, при этом он моментально впитывается. Производитель советует наносить мусс для дневного ухода, но я его советую использовать как базу под макияж. Такой секрет обеспечит вашей коже питание и увлажнение на часа.
Цена: руб.
Деликатное питательное масло для лица Weleda Масло идеально подходит для восстановлении кожи, так как легче всего впитывается. Масло миндаля и витамин Е помогут снять раздражение и сухость после суровых холодов. Его можно использовать как для снятия макияжа, так и наносить на ночь на лицо. Единственным недостатком является запах, точнее его отсутствие, но это на любителя.
Цена: руб.
Маска для лица Lumene В составе маски родниковая вода и березовый сок, которые помогут справиться с самой обезвоженной кожей. Аромат у маски морской, что сразу напоминает приятные теплые вечера у моря. Средство не только восстанавливает кожу, но и придает свежий вид, что идеально подойдет после перелетов или тяжелого рабочего дня.
Цена: руб.
Уход за кожей вокруг глаз Весной хочется не только, чтобы кожа светилась, но и взгляд. Для этого нужно не забывать про уход за кожей вокруг глаз. Крем предотвращает признаки несовершенств, а гиалуроновая кислота в составе питает кожу век. Главным ингредиентом является экстракт секреции улитки, который за считанные секунды уберет от синяков и отечность.
Цена: руб.
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