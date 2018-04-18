Щи из квашеной капусты со свининой

Вам понадобится:

Бульон из свинины — 300 мл Квашеная капуста — 50 г Сливочное масло — 5 г Лук репчатый — 10 г Морковь — 10 г Лавровый лист — 1 маленький

Перец черный молотый — щепотка

Соль — по вкусу

Картофель — 40 г Чеснок — 0,5 г Уксус винный белый — 1,5 мл Буженина запеченная — 30 г Укроп (листья) — 0,5 г Багет черный — 60 г или 0,5 шт.

Сметана — 40 г Чеснок запеченный — 30 г или 1 головка

Приготовление:

В бульон из свинины положить лавровый лист и промытую квашеную капусту. Довести до кипения, проварить минут 30. В это время пассеровать лук и морковь на сливочном масле. Добавить картофель, нарезанный соломкой 0,3 х 0,3 х 5 см. Положить пассерованные овощи и варить до готовности картофеля. Посолить, добавить черный молотый перец, мелкорубленный чеснок, влить винный уксус. Проварить еще 10 минут. Добавить запеченную буженину, нарезанную тонкой соломкой. Прогреть. Налить щи в прозрачную суповую тарелку, посыпать мелкорубленным укропом. Подавать с черным багетом, запеченным чесноком и сметаной в соуснике.

Фото:архив ресторана