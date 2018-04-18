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Щи из квашеной капусты со свининой
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Щи из квашеной капусты со свининой 

Passion.ru 35 минут назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
Бульон из свинины — 300 мл  Квашеная капуста — 50 г  Сливочное масло — 5 г  Лук репчатый — 10 г  Морковь — 10 г  Лавровый лист — 1 маленький
Перец черный молотый — щепотка
Соль — по вкусу
Картофель — 40 г  Чеснок — 0,5 г  Уксус винный белый — 1,5 мл  Буженина запеченная — 30 г  Укроп (листья) — 0,5 г  Багет черный — 60 г или 0,5 шт.
Сметана — 40 г  Чеснок запеченный — 30 г или 1 головка
Приготовление:
В бульон из свинины положить лавровый лист и промытую квашеную капусту. Довести до кипения, проварить минут 30. В это время пассеровать лук и морковь на сливочном масле. Добавить картофель, нарезанный соломкой 0,3 х 0,3 х 5 см. Положить пассерованные овощи и варить до готовности картофеля. Посолить, добавить черный молотый перец, мелкорубленный чеснок, влить винный уксус. Проварить еще 10 минут. Добавить запеченную буженину, нарезанную тонкой соломкой. Прогреть. Налить щи в прозрачную суповую тарелку, посыпать мелкорубленным укропом. Подавать с черным багетом, запеченным чесноком и сметаной в соуснике.
Фото:архив ресторана
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