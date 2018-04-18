6 блюд из баклажанов, которые не навредят вашей фигуре

Хумус с баклажанами и фисташками Вам понадобится: баклажан — 105 г белый винный уксус — 0,5 мл базилик (листья) — 0,5 г соль мелкая — 1 г оливковое масло — 7,5 мл фисташки зеленые — 2 г перец розовый горошек — 0,2 г базилик (листья) — 1 г тимьян (листья) — 0,5 г слайсы бородинского хлеба — 20 г хумус с баклажаном — 200 г Ингредиенты для хумуса: копченый баклажан — 50 г нут отварной — 145 г чеснок — 1,4 г соль мелкая — 2 г оливковое масло — 10 мл Приготовление: Баклажаны (в основных ингредиентах и для хумуса) нужно сделать копчеными. Для этого их выкладывают в металлический лоток и обжигают со всех сторон горелкой до полной готовности. Охладить, очистить от кожуры. (Но можно обойтись и без этого). Копченый баклажан (1/3 часть, остальное отложить для хумуса) разобрать руками вдоль на волокна толщиной 0,5 см и соединить с оливковым маслом (2,5 мл), белым винным уксусом и листьями базилика. Посолить, перемешать до получения однородной массы. Приготовить хумус, соединив все необходимые ингредиенты (включая оставшийся копченый баклажан) в чаше блендера и пробив до получения однородной массы. Охладить. Готовый хумус полить оливковым маслом (3 мл) и разровнять выпуклой стороной ложки. В центр горкой выложить заправленный копченый баклажан, посередине посыпать дорожкой рубленые зеленые фисташки и покрошить руками розовый перец. Готовое блюдо сбрызнуть оливковым маслом (2 мл) и украсить веточкой тимьяна и листьями базилика. Подавать со слайсами бородинского хлеба. Крем-суп из баклажанов и перца Вам понадобится: болгарский перец (красный) — 600 г лук репчатый — 300 г чеснок — 250 г баклажаны — 600 г масло оливковое — 80 мл соль — 5 г перец — по вкусу специи — 5 г тимьян — 5 г сахар — 30 г картофель — 200 г кинза — несколько листиков Приготовление: Болгарский перец, лук (150 г) и чеснок (50 г) и половину картофеля нарезать в произвольной форме. Картофель обжарить на оливковом масле (40 мл) до золотистой корочки. Добавить к картофелю перец, лук, чеснок и специи, залить 1 л воды и томить на медленном огне 30 минут. Довести до вкуса солью и перцем. Пробить блендером до состояния пюре. Баклажан очистить от кожи, оставшийся картофель, лук и чеснок нарезать ломтиками. Обжарить нарезанные овощи на оливковом масле, залить 1 л воды, добавить специи и томить на медленном огне 30 минут. Довести до вкуса солью и перцем. Пробить блендером до состояния пюре. При подаче налить оба вида супа в тарелку, стараясь их не смешать. Украсить листиками кинзы. Вам понадобится: баклажаны — 700 г помидоры (без кожицы) — 330 г перец болгарский запеченный (без кожуры и семян) — 140 г лук репчатый — 200 г чеснок — 8 г масло растительное — 130 мл соль каменная — 12 г перец черный свежемолотый — 2 г вода кипяченая — 200 мл кунжут белый обжаренный — 10 г Приготовление: Запеченный болгарский перец и баклажаны с кожурой нарезать кубиками 2 х 2 см. Репчатый лук нарезать полукольцами толщиной 0,5 см и обжарить на разогретом растительном масле до золотистого цвета. Добавить к луку баклажаны и чеснок, обжарить на медленном огне [до полуготовности баклажанов.] https://www.passion.ru/food/recepty/baklazhan-miso-s-greckimi-orekhami.htm) Положить запеченный болгарский перец и тушить, постоянно помешивая, до готовности баклажанов (если надавить лопаткой на кусочек баклажана, он должен быстро разделиться). В конце добавить мякоть помидоров, влить воду и тушить до кипения. Посолить, поперчить и тушить 10-15 минут до полной готовности. Снять с плиты, охладить и пробить блендером до получения однородной массы. (Важно: не должно быть черных вкраплений, пробивать надо до тех пор, пока масса не станет однородной.) Перед подачей посыпать икру кунжутом. Баклажан, запеченный в духовке с сыром Вам понадобится: баклажан — 120 г оливковое масло — 25 г сванская соль — 6 г аджапсандали — 100 г моцарелла — 30 г аджика с майонезом — 30 г Приготовление: Для аджапсандали соединить нарезанные болгарский перец, кабачки, баклажаны на гриле и заправить зеленью с чесноком. Взять половину баклажана, посыпать сванской солью и полить оливковым маслом. Поместить в разогретую духовку или печь. Запекать при 250 градусах 10-15 минут. Моцареллу нарезать и соединить с аджапсандали и соусом, все перемешать и переложить на запеченный баклажан. Повторно запечь при той же температуре в течение пяти минут. Перед подачей украсить зеленью, слайсами помидоров черри и перцем чили. Вам понадобится: баклажаны (без боковин) — 425 г лук репчатый — 270 г перец болгарский красный — 320 г картофель — 210 г перец зеленый острый (б/семян) — 8 г чеснок свежий — 3 г помидоры салатные свежие (б/кожуры) — 230 г томатная паста — 30 мл соль каменная — 8 г масло растительное — 210 мл кинза (листья) — 4 г петрушка (листья) — 4 г Приготовление: Болгарский перец и баклажаны нарезать кубиками 3 х 3 см. Стручковый перец нарезать полукольцами толщиной 0,2 см. Баклажаны обжарить отдельно от других овощей на разогретом растительном масле до готовности, откинуть на дуршлаг и дать стечь лишнему маслу. Лук обжарить на разогретом растительном масле до золотистого цвета и добить стручковый перец и чеснок. Обжаривать до готовности перца (мягкости). Добавить томатную пасту, перемешать и обжаривать на сильном огне 3-5 минут, ввести мякоть свежих помидоров (без кожи) и тушить на слабом огне, выпарив лишнюю влагу, добившись густой консистенции и однородности (помидоры должны раствориться в общей массе). Болгарский перец обжарить на разогретом растительном масле до готовности, откинуть на дуршлаг, дав стечь лишнему маслу. Картофель нарезать крупными кубиками 3 х 3 см и отварить до полуготовности без соли. Все овощи соединить в единой сковороде с высокими бортами, перемешать, посолить, обжарить на сильном огне, постоянно помешивая до готовности (во время обжарки цвет общей массы должен стать более ярким). Подавать блюдо, посыпав кинзой и петрушкой. Рулетики из баклажанов, фаршированные грецким орехом Вам понадобится: баклажан — 1 шт. пхали — 150 г Для пхали: лук — 400 г масло — 20 г уцхо-сунели — 14 г грецкие орехи — 200 г сухари — 70 г аджика — 20 г соль — 10 г чеснок — 40 г кинза — 10 г Приготовление: Для пхали:лук обжарить на масле до золотистой корочки. В конце добавить уцхо-сунели, сухари, дробленые орехи, кинзу, чеснок и соль. Перемешать. Баклажан нарезать вдоль толщиной 0,5 см (на одну порцию — 5 лент) и обжаривать на растительном масле. Дать остыть на бумажном полотенце. После остывания делаем рулетики — на ленту баклажана выложить 30 г пхали. Подавать с соусом на основе майонеза и аджики. Перед подачей украсить зернами граната, кольцами перца чили, кинзой и петрушкой. Приятного аппетита! Фото: архив ресторанов