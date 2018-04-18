БЖУ-игры: голосуйте, какой салат с курицей аппетитнее и полезнее

Заправьте это немедленно!

Выбирая салат за ланчем, многие руководствуются устоявшимися стереотипами о высокой калорийности одних и полезности других видов холодных закусок. На самом деле, БЖУ и калорийность салата зависят от дополнительных ингредиентов и использованной заправки. Поэтому, если следуете принципам рационального питания, уточняйте при заказе в ресторане, как именно готовят ваше любимое блюдо. Предлагаем вам на выбор два варианта салата с курицей: заправленный йогуртом «Оливье» с куриной грудкой, и «Цезарь» с курицей, жареным беконом, сухариками и кедровыми орешками. Приготовьте, выбирайте, какой вам нравится больше, а потом голосуйте, и узнаете наш БЖУ-вердикт вашему выбору.

1 Салат «Оливье» с куриной грудкой, заправленный йогуртом

Нарежьте кубиками отварные картофель и морковь, сваренные вкрутую яйца, свежий огурец и отварное филе куриной грудки.

Добавьте зелёный горошек.

Смешайте натуральный йогурт с горчицей (или приправьте йогурт специями по вкусу) и заправьте салат.

Тщательно перемешайте все ингредиенты, сервируйте порционно и подавайте к столу с подсушенным мультизлаковым хлебом и листьями зелёного салата.

2 Салат «Цезарь» с курицей, жареным беконом, сухариками и кедровыми орешками.

Обжарьте бекон и отложите его на тарелку.

На той же сковороде обжарьте приправленное солью и перцем филе куриной грудки.

На блюдо выложите листья салата и добавьте заправку. Используйте готовую или, например, майонез, смешанный с горчицей, растительным маслом и тёртым сыром Пармезан.

Сверху выложите половинки помидоров-черри и сваренных вкрутую перепелиных яиц.

Присыпьте сухариками, приготовленными из обжаренного на оливковом масле белого хлеба.

Сверху распределите нарезанный небольшими кусочками бекон, затем ломтики курицы, обжаренные кедровые орешки и тонко нарезанный или тёртый Пармезан.

Другой вариант сервировки салата — подать его порционно в высоких бокалах.