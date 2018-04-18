7 признаков, что вы едите много соли

СодержаниеВы часто сталкиваетесь с жаждойУ вас появляются отекиВаш вес «стоит» на местеВас мучает повышенное давлениеВы любите фастфуд, снеки и полуфабрикатыВы страдаете от боли в почкахВам не кажется вкусной еда без соли

Солить или не солить? Споры по этому вопросу не утихают уже много лет. Естественный возбудитель аппетита и усилитель вкуса обязательно должен присутствовать в рационе. Пищевой продукт поставляет в организм натрий, благодаря ионам которого обеспечиваются все жизненно важные процессы на клеточном уровне. Но как ограничение соли, так и ее избыток опасны для здоровья. Обилие продукта в рационе грозит нарушениями обменных процессов и другими проблемами со здоровьем. А по каким симптомам можно узнать, что вы часто пересаливаете еду? Разберемся вместе с MedAboutMe.

Вы часто сталкиваетесь с жаждой

Натрий способствует регулированию водного баланса в организме. И если его становится много — появляется чувство жажды. Вспомните, как сильно вам хочется пить после употребления соленой рыбы, крекеров или суши. Это нормальное явление. А постоянная сухость во рту — сигнал, который может указывать на избыточность соли в рационе. Чтобы не столкнуться с обезвоживанием из-за присутствия большого количества соли в блюдах, необходимо контролировать ее потребление и обязательно пить много воды. Выпивайте больше жидкости, если интенсивно тренируетесь — ведь вместе с потом человек стремительно теряет натрий.

Факт!

Основным компонентом соли является хлорид натрия. Он регулирует водный баланс и обеспечивает клетки организма питательными веществами, кислородом. Также хлорид натрия поддерживает иммунитет и выполняет еще несколько важных задач. Самостоятельно организм человека не может вырабатывать это вещество, поэтому он получает его извне, вместе с пищей.

У вас появляются отеки

При увеличении количества соли в рационе натрий начинает задерживать воду. Избыток натрия в организме становится причиной отекания рук и ног, лица, других частей тела. 1 г натрия задерживает 200 мл воды, так что злоупотребление солью часто приводит к скрытым отекам, застою лимфы. Иногда отеки могут даже мешать движению, из-за них вы с трудом обуваетесь, надеваете кольца на пальцы. Если припухлость век, разбухшие щиколотки сопровождаются еще и частой жаждой, сомнений быть не должно — необходимо как можно скорее пересмотреть свои «отношения» с солью.

Ваш вес «стоит» на месте

Отсутствие результата в борьбе с лишними килограммами может объясняться несбалансированностью питания или нехваткой физической нагрузки. Но вес может «встать» и из-за обилия соленой пищи в рационе. Всему виной — скопившаяся жидкость в организме. Именно «белая смерть» может приводить к вздутию живота, увеличению цифры на весах. И если вы скорректируете свое меню, уберете из него переработанные продукты, уже спустя короткое время заметите, что вес пошел вниз, а живот снова стал более подтянутым.

Факт!

Физиологической нормой для человека считается 5 г соли или одна чайная ложка в сутки. Рекомендуемый объем может меняться в зависимости от самочувствия и других факторов. Детям младше 9 месяцев соль добавлять в пищу не рекомендуется совсем. А малышам в возрасте до 3 лет нужно употреблять в день не более 2 г продукта.

Вас мучает повышенное давление

Избыток натрия заставляет сердечную мышцу быстрее работать, поэтому артериальное давление повышается. Вы можете даже не видеть связи между употреблением соли и головными болями, которые тоже могут указывать на возросшее давление. Высокое давление иногда не сопровождается какими-либо симптомами, поэтому его стоит периодически измерять в любом возрасте. И если показатели далеки от нормы в 120/80 и ниже, необходимо убрать солонку со стола. Гипертоникам врач может назначить специальную бессолевую диету.

Факт!

Ученые из Queen Mary University of London и London School исследовали влияние соли на самочувствие людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний на примере 30 тысяч пациентов в период с 2003 по 2011 годы. При урезании соли в рационе участники эксперимента отметили нормализацию артериального давления и снижение уровня холестерина.

Вы любите фастфуд, снеки и полуфабрикаты

Соль содержится практически в каждом продукте питания. Она присутствует в свежих овощах и фруктах, а уж в переработанной пище ее в избытке. Поэтому даже если вы контролируете количество потребляемой соли, но охотно употребляете фастфуд — для вас плохая новость! Много «белой смерти» содержится в полуфабрикатах и снеках, таких как чипсы, арахис и других быстрых перекусах. Стоит реже баловать себя гамбургерами, картошкой фри, консервированной рыбой, плавлеными сырами, кетчупами и другими соусами. Количество натрия в них может превосходить рекомендуемую норму. Фастфуд, полуфабрикаты и различные снеки лучше заменить блюдами, самостоятельно приготовленными из свежих и качественных продуктов, натуральными овощами и фруктами. Так вы сделаете рацион безопасным и не навредите своему здоровью.

Факт!

По данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, в Европе до 75% всей потребляемой человеком соли скрыто в продуктах, прошедших технологическую обработку, иной продукции пищевой промышленности. И лишь оставшиеся 25% соли люди добавляют в пищу самостоятельно в процессе ее приготовления. Например, скрытым источником натрия является обычный белый хлеб. Всего в одном его кусочке содержится около 230 мг натрия. А в упаковке лапши быстрого приготовления со вкусом курицы — целых 1000 мг!

Вы страдаете от боли в почках

Из-за частого употребления слишком соленой пищи концентрация белка в моче возрастает. Это причина нарушения работы почек. Обилие соли нередко приводит к появлению камней в почках, возникновению болей. При первых признаках дискомфорта стоит ограничить потребление пищевого продукта и обратиться к врачу.

Вам не кажется вкусной еда без соли

Замечали ли вы за столом, что машинально досаливаете блюда, ведь без этой добавки пища не такая вкусная? Это еще один сигнал переизбытка соли в рационе. Повышенное употребление продукта со временем изменило ваши вкусовые пристрастия. Пищевые рецепторы человека способны адаптироваться и к обилию соли, и к ее недостатку в пище. Чтобы изменить ситуацию, придется «переучивать» рецепторы, снова полюбить естественный вкус блюд. Соль можно заменить специями и травами, например, полезными тмином и базиликом, красным перцем и имбирем. При покупке продуктов необходимо внимательно читать этикетки и не наполнять корзину в супермаркете тем, что содержит много «белого яда».

Факт!

Знакомую каждому поваренную соль белого цвета можно заменить необычными видами приправ. Например, черной солью, популярной в азиатских странах. В ее составе много йода и магния, калия, других микроэлементов, а натрия — меньше, чем в обычной соли. Или розовой гималайской, в которой содержится около 90 важных микроэлементов.

Комментарий экспертаЛада Ступакова, врач-терапевт, клинический фармаколог БУЗ ООО МСЧ № 4, г. Омск

Как соль влияет на кровеносные сосуды и почему повышается артериальное давление?

Одна из основных рекомендаций при повышенном артериальном давлении — это ограничение соли до 4-5 г в день. Цель — уменьшить содержание натрия, основного компонента соли. У натрия есть свойство задерживать воду, это увеличивает объем крови и повышает кровяное давление. Избыточный натрий в стенке сосуда делает его чувствительным к гормонам стресса, а значит, к повышению тонуса и давления. В лечении гипертензии используют мочегонные средства именно для того, чтобы вывести натрий, на саму воду в кардиологических дозах они не влияют.

Почему возникает жажда после соленой еды?

Жажду после соленой пищи испытывали все. Это результат естественного процесса регулирования водно-солевого обмена. За насыщение клетки водой отвечают ионы натрия, их много между клетками и калия, который больше содержится внутри. Благодаря балансу этих ионов вода держится внутри клетки. Если натрия становится больше, то он «вытягивает» воду из клеток в пространство между ними. Обезвоженная клетка сигнализирует мозгу о нехватке воды, мы чувствуем жажду и пьем воду. Но так как натрия много, он удерживает воду вне клеток, они по-прежнему испытывают недостаток воды. Этим объясняется жажда и при этом отеки — из-за избытка и задержки воды в межклеточном пространстве и сосудах.

Комментарий экспертаАлина Бородич, мастер спорта по плаванию, КМС по триатлону, КМС по акватлону, персональный тренер

Соль несет в себе как пользу, так и вред. Как и любой другой продукт питания, это неотъемлемая часть нашего рациона, исключать которую нельзя, а контролировать — нужно. Если вы будете длительное время перебарщивать с солью, велика вероятность возникновения проблем с почками и сердечно-сосудистой системой. Схема получается следующая: вы чуть-чуть переборщили с солью — у вас в организме сразу же поднялась вода. В результате увеличился кровоток, а это, в свою очередь, — усиленная нагрузка на сердце. При постоянных чрезмерных нагрузках на сердце и сосуды с ними появляются проблемы.

Мы все знаем фразу «Соль — это белая смерть», однако большой ошибкой было бы вообще отказаться от соли. Она содержит в себе такие вещества, как калий и магний, которые необходимы нашему организму. Для спортсменов соль полезна тем, что задерживает воду в организме — соответственно, это помогает уменьшить количество спазмов. Например, известно, что американские спортсмены перед тренировками или соревнованиями обычно пьют соль в том или ином виде.

Кроме того, ее можно найти почти во всех продуктах питания — даже в конфетах. Нужно просто знать и контролировать количество потребления соли. Известно, что суточная норма — это 3-5 грамм, т.е. примерно одна чайная ложка. Я советую отказаться от очень соленых продуктов, особенно от чипсов, орешков и фастфуда, где соль является основным консервантом. По возможности старайтесь недосаливать блюда, которые готовите дома. Кроме того, я рекомендую заменить поваренную соль на морскую.

Комментарий экспертаАндрей Царьков, главный тренер и владелец клуба ММА, эксперт по правильному питанию

Даже если мы питаемся правильно, нам не всегда удается контролировать объем потребляемой соли. Если обратиться к диетологам, то суточная норма — это одна чайная ложка, но на деле все обстоит иначе. Эта величина превышается на 50% и даже более. Причина достаточно простая. Соль попадает в наш организм «тайно». Совсем исключить соль из нашего рациона нельзя, ведь она нужна организму для участия в биохимических процессах. Будет она ядом или лекарством, определяет количество. Понять, есть ли у нас переизбыток соли, помогут некоторые признаки, которые рассмотрим ниже.

1. Отеки. Очень распространенный признак при избытке соли в организме. Все дело в том, что увеличивается количество натрия, который задерживает жидкость. Вода застаивается в клетках, в результате чего наблюдается отечность. Отекать могут любые части тела.

2. Вздутие живота. Если в кровь поступило много соли, клетки начинают отдавать свою жидкость вовне для восстановления гармонии. Ненужная вода в межклеточном пространстве приводит к отекам и сильному вздутию живота.

3. Головные боли. Большое количество соли способно стимулировать расширение кровеносных сосудов мозга, что может приводить к появлению частых головных болей.

4. Организм обезвожен. Употребление слишком большого количества соли может снизить уровень жидкости в организме.

5. Высокое давление. За счет задержки жидкости сердце работает сильнее и давление повышается. Если вы знаете, что у вас высокое кровяное давление, то вы должны ограничить потребление натрия до 2300 мг в день. Сократите питание полуфабрикатами или готовыми блюдами, т.к. в них соли гораздо больше, чем в домашних блюдах, которые вы готовите сами.

6. Притупление вкусовых рецепторов. Обилие натрия в организме может привести к тому, что вкус многих продуктов для вас как бы померкнет. Как результат, вы начинаете сильнее солить и так соленую пищу.

7. Вес «не уходит». Усердные тренировки, питание и прочее будет напрасно, если продукты, которые вы употребляете, будут содержать много соли.

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