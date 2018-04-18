В Красноярском крае из-за увеличения цен подрос прожиточный минимум

В Красноярском крае увеличен прожиточный минимум на 2,7%, такое решение было принято на заседании Правительства Красноярского края.

Сейчас ВПМ составляет 11 341 рубль на человека. Для трудоспособного населения — 11 981 рубль, для пенсионеров — 8 609 рублей, для детей — 11 977 рублей. В районах Крайнего Севера — 16 143 рубля (рост на 1,8%), а приравненным к ним — 12 779 рублей (рост на 4,1%).

Причиной роста прожиточного минимума стало увеличение цен на плодоовощную продукцию: виноград, огурцы, помидоры и капуста свежие, картофель, бананы, морковь, лук репчатый, свекла и яблоки. А также на яйца — на 15,6%, кисломолочные продукты — на 3,7%, масло сливочное — на 2,6%, творог и рыбу свежую — на 1,6% и 1,8% соответственно. Подешевели только апельсины (на 9%), говядина (на 2,2%) и мясо птицы (на 3%).