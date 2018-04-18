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В Красноярском крае вырос прожиточный минимум
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В Красноярском крае вырос прожиточный минимум 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Правительство Красноярского края по итогам первого квартала 2018 года утвердило новую величину прожиточного минимума в регионе. В среднем она увеличилась на 2,7% и составила 11 341 рубль в месяц.
Для трудоспособных граждан прожиточный минимум составляет 11 981 рубль, для пенсионеров — 8 609 рублей, для детей — 11 977 рублей. В районах Крайнего Севера прожиточный минимум вырос на 1,8%, до 16 143 рубля, в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, — на 4,1% (12 779 рублей), в центральных и южных районах края — на 2,7% (10 689 рублей).
Как отметили в пресс-службе краевого правительства, причиной увеличения прожиточного минимума стал сезонный рост цен на овощи и фрукты, а кроме того, и на другие продукты: яйца — на 15,6%, кисломолочные продукты — на 3,7%, масло сливочное — на 2,6%, творог и рыбу свежую — на 1,6% и 1,8% соответственно.
Изменения прожиточного минимума отражают колебания цен. Прожиточный минимум устанавливается ежеквартально на основании данных Красноярскстата и используется в качестве индикатора для реализации мер социальной поддержки населения, в частности при расчете размеров детских пособий и субсидий на жилищно-коммунальные услуги.
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