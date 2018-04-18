Три десерта от Александра Ковалева

Тирамису, штрудели и прочие заграничные десерты сегодня на волне популярности: их предлагают в кафе и ресторанах, а российские хозяйки постигают науку приготовления «панна-котт» на своих кухнях. Но порой, устав от заморского изобилия, так хочется своего, родного — десертов из детства, которые готовили еще наши мамы и бабушки.

Мы попросили Александра Ковалева , ведущего передачи «Паломник с половником» (12+) на телеканале Food Network, поделиться с нами рецептами 3 таких десертов. Больше рецептов традиционной русской кухни от Александра узнавайте по четвергам в 20.10 (МСК) на телеканале Food Network (телеканал доступен в сетях кабельных и спутниковых операторов).

Торт «Рыжик» Ингредиенты. Коржи: яйца — 2 шт., сахар — 200 г, мука — 2,5 стакана, сливочное масло — 200 г, мёд — 100 г, сода — 1 ч. л. Крем для коржей: сливки жирностью 30% — 750 мл, сахарная пудра — 250 г, творог — 100 г, ванилин — 0,5 ч. л. Оформление торта: орехи, миндальная стружка, фрукты и ягоды по вкусу, свежевыжатый морковный сок, желатин, вода. Приготовление. В большой глубокой тарелке взбейте яйца с сахаром. В кастрюле на медленном огне растопите сливочное масло и мёд, добавьте к ним 1 ч. л. соды, тщательно все перемешайте и остудите до комнатной температуры. Полученную массу влейте во взбитые яйца, затем всыпьте туда же 2,5 стакана муки. Замесите гладкое тесто, разделите его на 6 равных кусков, сформируйте из них плотные шарики. Каждый шарик с помощью скалки раскатайте в корж по диаметру формы для выпечки. Разогрейте духовку до 170 0С, поместите в нее форму с одним из коржей и выпекайте его в течение 5-6 минут. Повторите то же самое с остальными коржами. По мере приготовления выкладывайте их на ровную поверхность для охлаждения. Пока коржи остывают, приготовьте крем. В блендере или с помощью миксера взбейте сливки с сахарной пудрой. Добавьте туда же протертый творог и снова взбейте получившуюся массу, чтобы образовался густой крем. Отложите часть крема на украшение торта, остальным густо промажьте остывшие коржи. Для украшения торта приготовьте желе из свежевыжатого морковного сока и желатина. Украсьте верхний корж желе, кусочками фруктов и ягод, миндальной стружкой и орехами. С помощью остатков сливочного крема задекорируйте бока торта узором в виде плетеной корзинки.

Груши в ягодном отваре с медом и специями Ингредиенты: крупные твердые груши — 6 шт., вишневый сок — 1 л, мёд — 500 г, гвоздика, корица, бадьян, цедра 1 апельсина, готовое слоеное тесто — 1,5 кг, сливочное масло — 50 г. Приготовление. Для приготовления медово-ягодного сиропа налейте в сотейник сок, добавьте к нему мёд, корицу, гвоздику, бадьян и апельсиновую цедру. Поставьте сотейник на огонь и доведите сироп до кипения. Очистите груши, аккуратно опустите их в кипящий сироп и варите около 10 минут, затем достаньте их и остудите до комнатной температуры. Готовое слоеное тесто раскатайте и нарежьте длинными узкими полосками. Смажьте противень для выпечки сливочным маслом и разогрейте духовку до 180 0С. Обмотайте остывшие груши тестом, уложите их на противень и поставьте его в духовку примерно на 20 минут. Подавайте десерт вместе с желе из меда и брусники.

Рогалики с орехами и черносливом Ингредиенты: охлажденное сливочное масло — 200 г, мука — 600 г, сметана 25% жирности — 200 г, чернослив — 200 г, грецкие орехи — 150 г, сахарная пудра. Приготовление. Просейте муку и высыпьте ее горкой на рабочую поверхность. Нарежьте кубиками охлажденное сливочное масло, добавьте его в муку и перетрите с ней до максимального измельчения. Добавьте туда же сметану и замесите плотное и густое тесто — на стадии готовности оно не должно прилипать к рукам. Разделите тесто на 6 частей, скатайте из них шарики и уберите их в холодильник. Пока тесто охлаждается, подготовьте начинку для рогаликов: в ступке измельчите грецкие орехи, мелко нарежьте чернослив и перемешайте их. Достаньте шарики из холодильника и с помощью скалки раскатайте каждый из них в блин. Разделите блин на 8 секторов, положите на широкий конец каждого сектора начинку и сверните рогалик. Повторите то же самое с остальными блинами. При укладывании на противень чуть загните рогалики внутрь. Смажьте противень для выпечки сливочным маслом, разогрейте духовку и поместите в нее рогалики. Перед подачей на стол посыпьте их сахарной пудрой.

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