Мясо в картофельном пюре: запеканка, которую оценят мужчины

Тот, кто очень любит мясо, не откажется от такого блюда даже весной. Запеканка из телятины и картофельного пюре — настоящие объедение. Особенно она будет хороша в конце трудового дня.

Телятина в картофельной шубе/Фото: Валентина Билунова/BurdaMedia

Понадобится:

1 кг телятины на косточке (оковалок),

1 кг картофеля,

200 мл молока,

2 луковицы,

150 г плавленного сыра в ломтиках,

150 г тонких ломтиков вареной ветчины,

200 мл сухого красного вина,

100 г сливочного масла,

2 стебля сельдерея,

2 ст. ложки муки,

4 ст. ложки оливкового масла,

4 яйца,

3 моркови,

200 мл мясного бульона,

мускатный орех, соль, черный перец по вкусу.

Приготовление:

Морковь, лук, сельдерей вымыть, очистить и нарезать кубиками. Телятину вымыть, обсушить.

Выложить мясо в сотейник с разогретым оливковым маслом, обжарить со всех сторон до подрумянивания. Залить сухим красным вином, тушить на сильном огне без крышки, чтобы вино выпарилось на одну треть.

Добавить в сотейник овощи, налить бульон, посолить, поперчить. Накрыть крышкой, тушить мясо на среднем огне 1,5 часа.

Картофель вымыть, сварить в кожуре в подсоленной воде. Воду слить, горячий картофель сразу очистить, размять в пюре. Добавить 4 ст. ложки сливочного масла, 3 желтка, соль, мускатный орех, перемешать.

Готовое мясо вынуть из сотейника. Овощи из сотейника выложить на сковороду, добавить 2 ст. ложки сливочного масла, муку, перемешать, развести молоком и жидкостью, в которой тушилось мясо. Посолить, поперчить по вкусу. Варить 2 минуты.

Мясо нарезать ломтиками величиной с ладонь. Ломтики окунать в соус, выкладывать в форму для запекания, чередуя с ломтиками сыра и ветчины.

Картофельное пюре выложить в кондитерский мешок и выдавить на мясо красивыми линиями. Яйцо взбить вилкой. Запеканку полить яйцом и поставить в нагретую до +200°С духовку на 20 минут. Готовую запеканку выложить на блюдо. Украсить овощами. Соус подать отдельно.

Время приготовления: 1 час 30 минут