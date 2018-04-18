Мясо в картофельном пюре: запеканка, которую оценят мужчины 

Тот, кто очень любит мясо, не откажется от такого блюда даже весной. Запеканка из телятины и картофельного пюре — настоящие объедение. Особенно она будет хороша в конце трудового дня.
Телятина в картофельной шубе/Фото: Валентина Билунова/BurdaMedia
Понадобится:
1 кг телятины на косточке (оковалок),
1 кг картофеля,
200 мл молока,
2 луковицы,
150 г плавленного сыра в ломтиках,
150 г тонких ломтиков вареной ветчины,
200 мл сухого красного вина,
100 г сливочного масла,
2 стебля сельдерея,
2 ст. ложки муки,
4 ст. ложки оливкового масла,
4 яйца,
3 моркови,
200 мл мясного бульона,
мускатный орех, соль, черный перец по вкусу.
Приготовление:
Морковь, лук, сельдерей вымыть, очистить и нарезать кубиками. Телятину вымыть, обсушить.
Выложить мясо в сотейник с разогретым оливковым маслом, обжарить со всех сторон до подрумянивания. Залить сухим красным вином, тушить на сильном огне без крышки, чтобы вино выпарилось на одну треть.
Добавить в сотейник овощи, налить бульон, посолить, поперчить. Накрыть крышкой, тушить мясо на среднем огне 1,5 часа.
Картофель вымыть, сварить в кожуре в подсоленной воде. Воду слить, горячий картофель сразу очистить, размять в пюре. Добавить 4 ст. ложки сливочного масла, 3 желтка, соль, мускатный орех, перемешать.
Готовое мясо вынуть из сотейника. Овощи из сотейника выложить на сковороду, добавить 2 ст. ложки сливочного масла, муку, перемешать, развести молоком и жидкостью, в которой тушилось мясо. Посолить, поперчить по вкусу. Варить 2 минуты.
Мясо нарезать ломтиками величиной с ладонь. Ломтики окунать в соус, выкладывать в форму для запекания, чередуя с ломтиками сыра и ветчины.
Картофельное пюре выложить в кондитерский мешок и выдавить на мясо красивыми линиями. Яйцо взбить вилкой. Запеканку полить яйцом и поставить в нагретую до +200°С духовку на 20 минут. Готовую запеканку выложить на блюдо. Украсить овощами. Соус подать отдельно.
Время приготовления: 1 час 30 минут