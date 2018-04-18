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Завтрак дня: пшённые блинчики
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Завтрак дня: пшённые блинчики 

The Challenger 54 минуты назад
Фото: The Challenger
450 calories
Пшённые блинчики со смородиной
Тонкие блинчики из пшённых хлопьев с нежной сливочной начинкой и сочными ягодами. Пшённые блинчики со смородиной СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 450 ккал
Ингредиенты
Хлопья (пшённые) ½ стакана Мука (цельнозерновая) ½ стакана Яйца 2 шт. Рисовое молоко ⅔ стакана Сыр (сливочный крем-чиз) 300 г Смородина (белая) 100 г Орехи (грецкие) горсть Сметана 2 ст. л. Сироп (агавы) 2 ст. л. Лимон (цедра) 1 шт. Лимон (сок) 1 ст. л. Мёд 1 ст. л.
Приготовьте тесто: для этого смешайте яйца, пшённые хлопья, муку, сироп агавы, рисовое молоко, лимонный сок и лимонную цедру до однородной консистенции.
Выпекайте блинчики по 1—2 минуты на сковороде на среднем огне.
Для начинки смешайте крем чиз, сметану, измельчённые грецкие орехи и мёд.
Смажьте блинчики начинкой и сверните в виде треугольника. Сверху выложите смородину. Готово!
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Запись «Завтрак дня: пшённые блинчики» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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