Витамины для сердца и сосудов: какие выбрать

Мы не рекомендуем самостоятельно подбирать себе витамины (даже если ваша цель — профилактика). Только врач, опираясь на результаты анализов, может выявить нехватку того или иного элемента и назначить подходящий именно вам комплекс микро— и макроэлементов.

Витамин Е — Для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний в комплексном лечении используется витамин Е (токоферол). При регулярном и длительном употреблении — в суточной дозе 100—800 МЕ — риск развития ишемической болезни сердца и инсульта снижается на 30%. В условиях недостаточности кровообращения сердца имеется также антиаритмическое действие витамина Е. У здоровых людей и больных сахарным диабетом отмечено снижение уровня глюкозы (в случае выявления повышенного уровня). Будучи мощным антиоксидантом, витамин Е препятствует окислению жиров и, соответственно, защищает сердечно-сосудистую систему от потенциальных повреждений. Кроме того, он модулирует функции иммунной системы, выступая прямым протектором клеточных мембран. Действие витамина Е реализуется в присутствии других антиоксидантов — аскорбиновой кислоты, бета-каротина, биофланоидов, коэнзима Q.

Витамин А Профилактический приём витамина А и каротиноидов (бета-каротин) снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (для предотвращения инсульта бета-каротин особенно рекомендован курящим людям). Фото: shutterstock.com Витамин С Витамин С оказывает многостороннее действие на организм человека. Регулярное употребление витамина С способствует снижению «плохого» холестерина, стабилизирует уровень сахара в крови и нормализует процессы свёртывания крови.

Витамин F Витамин F — это комплекс ненасыщенных жирных кислот. Его включают в состав препаратов, направленных на снижение уровня холестерина в крови (если он повышен). Витамин F участвует в обмене липидов и предотвращает отложение «плохого» холестерина в виде атеросклеротических бляшек в стенках сосудов. Кроме того, он замедляет воспалительные процессы в организме. Витамин F содержится в рыбьем жире и некоторых маслах. Учёные выяснили, что, например, эскимосы Гренландии, которые питаются жирной холодноводной рыбой, не страдают заболеваниями сердца и сосудов. Точные нормы потребления эмпирическим путём не установлены, но в международной практике за основу берётся один процент от общей суточной потребности в калориях. Витамин F не является лекарственным средством, но применяется тем не менее довольно успешно. Фото: shutterstock.com Витамин D Сейчас проводится довольно много исследований, которые подтверждают благоприятное воздействие витамина D на сердечно-сосудистую систему. Его дефицит может быть фактором риска инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, инсульта, а также артериальной гипертонии и сахарного диабета. Есть исследования, подтверждающие взаимосвязь уровня витамина D в организме и жёсткости артерий (в исследованиях в том числе принимали участие женщины в период постменопаузы и пациенты с сахарным диабетом). А в начале 2018 года были опубликованы результаты исследований Университета Огайо, в которых утверждалось, что витамин D предотвращает и восстанавливает повреждения эндотелия артерий, вызванные сахарным диабетом, гипертонической болезнью и атеросклерозом. Чтобы поддерживать адекватный уровень витамина D на протяжении всего года, большинству взрослых людей рекомендуется принимать 800—2000 МЕ в день.

Витамин P Витамин P (рутин) — это водорастворимый витамин, важный компонент в комплексной защите сердечно-сосудистой системы. Вместе с витамином С он укрепляет сосудистую стенку на молекулярном уровне и снижает кровоточивость. Витамин P в фармацевтике обычно выпускается либо в комбинации с аскорбиновой кислотой, либо как компонент витаминно-минеральных комплексов. Рекомендуемая дозировка рутина колеблется в пределах 25—50 мг в сутки — как для детей, так и для взрослых. Фото: shutterstock.com Коэнзим Q10 Сердечно-сосудистой системе также необходимо витаминоподобное вещество Q10. Коэнзим Q10 содержится практически во всех клетках организма, однако выше всего его концентрация в сердце (орган с высокими потребностями в энергии). Он участвует в антиоксидантной защите клеток, в том числе и кардиомиоцитов. Q10 частично синтезируется организмом, предупреждает развитие инфаркта миокарда, аритмии, артериальной гипертонии, сердечной недостаточности, кардиомиопатии, ишемической болезни сердца и атеросклероза. Он успешно применяется в различных добавках, в том числе и у спортсменов. В советское время Q10 использовался для лучшей адаптации метеозависимых людей. Больше всего коэнзима Q10 содержится в красных сортах мяса, соевом и пальмовом масле, арахисе и сельди, а его суточная норма потребления составляет 3—6 мг.

L-карнитин

Многие спортсмены используют L-карнитин — витаминоподобное вещество, похожее на витамины группы В — для повышения эффективности тренировок. Он обеспечивает правильное протекание метаболических процессов в тканях, в том числе и в сердечной мышце.

Микроэлементы

Основные микроэлементы, которые связаны с работой сердечно-сосудистой системы — это магний, селен, цинк, калий, фосфор и кальций. Установлено, что дисбаланс магния, калия и кальция приводит к развитию различных нарушений сердечного ритма, а оптимальный уровень всех микроэлементов важен для поддержания внутреннего электролитного баланса. Но следует отметить, что использование витаминных комплексов во многих случаях затруднено их нестойкостью или неспособностью организма их усвоить. Именно поэтому необходимо питаться сбалансированно и своевременно лечить заболевания желудочно-кишечного тракта. Фото: shutterstock.com Статьи по теме Дефицит витамина D: 4 признака, на которые нужно обратить внимание 5 признаков, что у вас нехватка витамина В12 Почему рыбий жир остался в прошлом и откуда теперь получать витамин D и омегу-3 4 витамина, которые нужно принимать после 30 лет Запись «Витамины для сердца и сосудов: какие выбрать» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.