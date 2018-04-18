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В Калмыкии пройдет фестиваль тюльпанов, которые уже зацвели в степях
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В Калмыкии пройдет фестиваль тюльпанов, которые уже зацвели в степях 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Ежегодный фестиваль тюльпанов пройдет недалеко от Элисты с 21 по 22 апреля, сообщает министерство культуры и туризма Республики Калмыкия.
Два праздничных дня будут посвящены степному тюльпану Шренка, занесённому в Красную книгу России, и национальной культуре Калмыкии. Участников фестиваля ждут выставка ремесел, концерт, соревнования по калмыцким видам спорта, а также контактный зоопарк.
У всех пришедших будет возможность принять участие в дегустации махана (мясной бульон с сырым луком), хурсын-махан-гуйртягана (лапша с мясом), калмыцких пельменей и традиционного калмыцкого чая с молоком, солью и пряностями.
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