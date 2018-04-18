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«Арктическая ферма» приготовит для ярсалинцев мохито, лайм и арбузный напиток
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«Арктическая ферма» приготовит для ярсалинцев мохито, лайм и арбузный напиток 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Этой весной «Арктическая ферма» запустит в продажу натуральный йогурт собственного производства. В дальнейшем планируют выпускать йогурт с мюсли и злаками, клубничный, банановый, мохито, лайм, арбузный и грейпфрутовый напитки из молочной сыворотки. Предприятие также начнет производство твердых сыров. Как сообщает пресс-служба администрации Ямальского района, к середине мая новый ассортимент появится в свободной продаже.
Молочные продукты «Арктическая ферма» производит с прошлого года. Свежий творог, сметана, молоко, масло и сыр стали радовать жителей Яр-Сале. Сейчас в день выпускают 20 килограммов продукции, разливают по 500 граммов тюрпаки. В дальнейшем планируют довести объем выпускаемой продукции до 50 килограммов в день — 350 килограммов в неделю. В ассортименте йогурты: клубника, вишня, малина, брусника и клюква.
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