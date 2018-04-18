Хорошо ли будут расти помидоры, если использовать в качестве удобрения рыбу

Рыба богата макро— и микроэлементами, полезными для растений.

«Рыба в лунке перед высадкой рассады томата — это не шутка огородников, а один из многочисленных способов дачников повысить урожайность на своих приусадебных участках. И способ достаточно эффективный, — говорит зав. кафедрой «Садоводство и защита растений» ВолГАУ Игорь Подковыров. — Очевидно, что для хорошего роста и развития растению необходимо получать в достаточном количестве различные макро— и микроэлементы. Большую часть питательных веществ растения получают из почвы. Мы закапываем в лунку рыбу, которая при разложении станет органической подкормкой для рассады. Рыба богата калием, магнием, фосфором и др. макро— и микроэлементами. Известно, что фосфор способствует цветению и плодоношению растения, при этом томаты особенно требовательны к содержанию фосфора в почве. Богатая аминокислотами рыба в лунке поможет рассаде прижиться, нарастить корневую систему, повысит засухоустойчивость томатов. Многие дачники для подкормки растений не заморачиваются с посадкой рыбы, а просто используют суперфосфат и получают такой же результат. Кроме того, в продаже есть масса готовых удобрений для растений на основе рыбной муки. Но если вы хотите опробовать метод посадки томатов с рыбой и рыбными отходами, то следует соблюдать определённые меры предосторожности. Лунка должна быть глубокая — около 40 см, на дно кладёте рыбу или рыбную голову, присыпаете землёй, а сверху высаживаете рассаду. Если рыба будет прикопана неглубоко, есть опасность появления неприятного запаха, который может привлечь местных кошек, собак, которые начнут рыть ваши грядки и повредят саженцы».