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Воронежцы смогут пополнить продуктовые запасы настоящими камчатскими рыбными деликатесами
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Воронежцы смогут пополнить продуктовые запасы настоящими камчатскими рыбными деликатесами 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Для горожан привезли более 30 разновидностей рыбы. Пост завершился, а погода манит на природу — и воронежцы выстроились в очередь за камчатскими деликатесами. Выбрать их можно до 22 апреля на ярмарке у Дворца детей и юношества. Более 30 разновидностей рыбы — слабосоленая, вяленая, копчёная — на натуральных опилках ольхи, вишни и яблони. Это позволяет сохранить полезные кислоты и витамины. Особым спросом пользуются форель, нерка, палтус, кета и редкая чавыча. Узнать её можно по цвету мяса — мякоть малиново-красная. Предлагают покупателям и красную икру разных лососёвых.
Привозят рыбу с Камчатки без использования заморозки. Для каждой выставки продукцию поставляют небольшими партиями — на самолетах. После — в охлажденном виде товар отправляют в специальных машинах сразу на прилавки. — Я приобрела красную икру, чавычу и царскую рыбу. Очень давно их ждала, когда они приедут, очень вкусные. В следующий раз хотелось бы купить лосось, окунь и какой-нибудь ещё икорки, — рассказывает горожанка Алина Гундырева.
— Однажды мы пробовали с Камчатки рыбу, нам родственник привозил. И какая у нас в магазине сейчас рыба — с ней, конечно, не сравнится. Эта рыба, действительно — рыба, — делится воронежец Алексей Артибякин.
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