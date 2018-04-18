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Запеканка по-деревенски
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Запеканка по-деревенски 

Карельские вести 1 час назад
Готовим аппетитную картофельную запеканку с овощами. Ингредиенты
Картофель 6 шт  Болгарский перец 2 шт  Кабачок 1 шт  Сливки 200 мл сливок
Яйца 4 шт  Пармезан 150 г  Растительное масло 1 ст.л.
Соль, перец по вкусу
зелень майорана 1 пучок
Способ приготовления Нарежьте картофель и кабачок крупными ломтиками, перец — квадратами среднего размера.
Количество персон 3 чел Уровень сложности Средне
Измельчите зелень майорана. Взбейте яйца со сливками, добавьте майоран.
Выложите в форму, смазанную маслом, 1/4 часть картофеля, посолите, поперчите.
Следующий слой — 1/4 часть кабачка и болгарского перца, затем — тертый на крупной терке сыр.
Таким же образом выложите и остальные продукты.
Залейте запеканку яично-сливочной смесью и запекайте при 200С 50 минут.
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