Салат с кукурузой и фасолью

В основе этого салата — бобовые. За счет этого он весьма сытный, но не тяжелый для организма.

Ингредиенты

Зерна кукурузы (отварные или консервированные) 300 г оливковое масло 3 ст. л.

сок лайма 2 ст. л.

порошок чили по вкусу

соль по вкусу

фасоль (консервированная или отварная) 300 г редис 300 г лук-порей 3 шт кинза 1 пучок (маленький)

сыр фета 150 г авокадо 1-2 шт Способ приготовления

Редис нарежьте тонкими кружочками, лук-порей — тонкими кольцами. Кинзу измельчите. Фету раскроште руками. Авокадо нарежьте кубиками.

Время готовки15 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМексиканская

В салатнике смешайте оливковое масло, сок лайма, порошок чили и соль. Добавьте все остальные ингредиенты салата, кроме кинзы и феты. Тщательно перемешайте.

Разложите салат на тарелки, посыпьте раскрошенной фетой и мелко нарезанной кинзой.