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Салат с кукурузой и фасолью
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Салат с кукурузой и фасолью 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
В основе этого салата — бобовые. За счет этого он весьма сытный, но не тяжелый для организма.
Ингредиенты
Зерна кукурузы (отварные или консервированные) 300 г  оливковое масло 3 ст. л.
сок лайма 2 ст. л.
порошок чили по вкусу
соль по вкусу
фасоль (консервированная или отварная) 300 г  редис 300 г  лук-порей 3 шт  кинза 1 пучок (маленький)
сыр фета 150 г  авокадо 1-2 шт  Способ приготовления
Редис нарежьте тонкими кружочками, лук-порей — тонкими кольцами. Кинзу измельчите. Фету раскроште руками. Авокадо нарежьте кубиками.
Время готовки15 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМексиканская
В салатнике смешайте оливковое масло, сок лайма, порошок чили и соль. Добавьте все остальные ингредиенты салата, кроме кинзы и феты. Тщательно перемешайте.
Разложите салат на тарелки, посыпьте раскрошенной фетой и мелко нарезанной кинзой.
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