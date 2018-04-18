Ещё
Салат «Свежесть»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Салат «Свежесть» 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Салат подходит и для завтрака, и сытного обеда и для лёгкого ужина.
Ингредиенты
Помидор 5 шт.
огурец 2 шт.
болгарский перец 2 шт.
ялтинский лук 1 шт.
чеснок 1 шт.
брынза 300 г  базилик по вкусу
соль по вкусу
масло оливковое по вкусу
руккола по вкусу
салат по вкусу
Способ приготовления
Нарежьте помидоры небольшими кубиками.
Время готовки15 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Огурцы нарежьте тонким ломтиком и добавьте к помидорам.
Добавьте в салат лук, предварительно нарезав его полукольцами
Всю зелень не режьте, а порвите на листочки или мелкие кусочки.
Дальше добавьте листья салата.
Для заправки возьмите 1 ложку бальзамического уксуса и добавьте чеснок
Добавьте немного соли, оливкового масла и перца.
Брынзу нарежьте средним кубиком.
Готовый салат аккуратно перемешайте и подавайте на стол.
Читайте также о том, как готовить салат с апельсинами, шпинатом и кешью
Карельские вести: последние новости
Мороженое из дыни и меда Салат из баклажанов-гриль Салат с перепелиными яйцами и рукколой
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Playboy выбрал самую сексуальную девушку Инстаграма14
Дизайнерские соски: новый тренд в хирургии63
Седокова пришла на вручение премии в занавеске8
Модель с псориазом заставляет на себя смотреть8
Валерии — 50: почему певица не скрывает возраст19
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение