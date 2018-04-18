Салат «Свежесть»

Салат подходит и для завтрака, и сытного обеда и для лёгкого ужина.

Ингредиенты

Помидор 5 шт.

огурец 2 шт.

болгарский перец 2 шт.

ялтинский лук 1 шт.

чеснок 1 шт.

брынза 300 г базилик по вкусу

соль по вкусу

масло оливковое по вкусу

руккола по вкусу

салат по вкусу

Способ приготовления

Нарежьте помидоры небольшими кубиками.

Время готовки15 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Огурцы нарежьте тонким ломтиком и добавьте к помидорам.

Добавьте в салат лук, предварительно нарезав его полукольцами

Всю зелень не режьте, а порвите на листочки или мелкие кусочки.

Дальше добавьте листья салата.

Для заправки возьмите 1 ложку бальзамического уксуса и добавьте чеснок

Добавьте немного соли, оливкового масла и перца.

Брынзу нарежьте средним кубиком.

Готовый салат аккуратно перемешайте и подавайте на стол.

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