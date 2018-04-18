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Салат из капусты с курицей
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Салат из капусты с курицей 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Легкий салат из хрустящей свежей капусты с нежной вареной курицей.
Ингредиенты
Куриное филе 2 шт  куриный бульон 2 л  белокочанная капуста 1 кг  краснокочанная капуста 300 г  зеленый лук 70 г  кинза 1 пучок (небольшой)
соль по вкусу
черный молотый перец по вкусу
майонез 6-7 ст. л.
сок лайма 2-3 ст. л.
соус Табаско 1 ч. л.
Способ приготовления
Курицу отварите в бульоне и остудите. Затем нарежьте маленькими кубиками.
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Оба вида капусты тонко нарежьте. Кинзу и зеленый лук мелко нарежьте.
Для заправки смешайте майонез, сок лайма и соус Табаско (добавляйте соус по паре капель, добиваясь нужной вам остроты).
Нарезанную курицу сложите в миску и добавьте половину заправки, перемешайте и оставьте на 15-20 минут.
Оба вида капусты сложите в миску, перемешайте, добавьте зеленый лук. Полейте заправкой и перемешайте. Затем добавьте курицу и кинзу. Посолите и поперчите. Перед подачей охладите.
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