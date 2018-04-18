Салат из капусты с курицей

Легкий салат из хрустящей свежей капусты с нежной вареной курицей.

Ингредиенты

Куриное филе 2 шт куриный бульон 2 л белокочанная капуста 1 кг краснокочанная капуста 300 г зеленый лук 70 г кинза 1 пучок (небольшой)

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

майонез 6-7 ст. л.

сок лайма 2-3 ст. л.

соус Табаско 1 ч. л.

Способ приготовления

Курицу отварите в бульоне и остудите. Затем нарежьте маленькими кубиками.

Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Оба вида капусты тонко нарежьте. Кинзу и зеленый лук мелко нарежьте.

Для заправки смешайте майонез, сок лайма и соус Табаско (добавляйте соус по паре капель, добиваясь нужной вам остроты).

Нарезанную курицу сложите в миску и добавьте половину заправки, перемешайте и оставьте на 15-20 минут.

Оба вида капусты сложите в миску, перемешайте, добавьте зеленый лук. Полейте заправкой и перемешайте. Затем добавьте курицу и кинзу. Посолите и поперчите. Перед подачей охладите.