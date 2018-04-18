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Starbucks показал холодную молочную пену. Теперь кофе не отличить от пива
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Starbucks показал холодную молочную пену. Теперь кофе не отличить от пива 

PlayboyRussia.com 2 часа назад
Фото: PlayboyRussia.com
Компания Starbucks представила результат многолетних разработок, длившихся с 2014 года — холодную молочную пену. Новинка не подогревает напиток, а наоборот, делает его холоднее.
Дело в том, что в Америке все реже покупают горячий кофе и предпочитают холодный. Чтобы поднять продажи и подстроиться под потребительские запросы Starbucks придумала холодную молочную пену с пониженным содержанием жиров.
Многие заметили, что теперь кофе практически не отличить от пива!
Фото: Starbucks
Клиенты кофейни и раньше могли покупать холодный кофе, но в нем не было пены — главного украшения любого кофейного напитка, который так любят покупатели. Благодаря нововведению Starbucks решил эту проблему.
Сотрудники компании заявили, что технологическая разработка не является временной акцией, а станет полноценным элементом меню. Добавить холодную пену можно будет примерно за 50 центов, это порядка 30 рублей. Дополнительная опция будет доступна с 19 апреля, прежде всего, во всех американских кофейнях Starbucks.
Некоторое время продажи холодного кофе в США составляли только 37 процентов, однако к 2018 году этот показатель достиг 50 процентов. В связи с падением популярности горячего кофе произошел спад продаж всей продукции Starbucks в течение нескольких финансовых кварталов.
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