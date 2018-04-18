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Салат из брокколи с беконом
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Салат из брокколи с беконом 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Освежающий салат из брокколи с хрустящим беконом, сушеной клюквой и орехами.
Ингредиенты
Брокколи 400 г  бекон 150 г  соленые орехи кешью 70 г  сушеная клюква 70 г  майонез 150 мл  уксус 3 ст. л.
сахар 3 ст. л.
соль по вкусу
черный молотый перец по вкусу
Способ приготовления
В маленькой миске взбейте венчиком майонез, уксус, сахар, соль и перец.
Время готовки30 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
У брокколи отрежьте ножки и нарежьте их тонкой соломкой. Соцветия разберите на маленькие кусочки.
Бекон обжарьте, остудите и поломайте на мелкие кусочки.
Сложите в миску брокколи и бекон. Добавьте заправку, перемешайте, чтобы она покрыла ингредиенты. Накройте миску пленкой и поместите в холодильник для охлаждения. Перед подачей добавьте клюкву и рубленные орехи и перемешайте.
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