Салат из брокколи с беконом

Освежающий салат из брокколи с хрустящим беконом, сушеной клюквой и орехами.

Ингредиенты

Брокколи 400 г бекон 150 г соленые орехи кешью 70 г сушеная клюква 70 г майонез 150 мл уксус 3 ст. л.

сахар 3 ст. л.

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления

В маленькой миске взбейте венчиком майонез, уксус, сахар, соль и перец.

Время готовки30 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

У брокколи отрежьте ножки и нарежьте их тонкой соломкой. Соцветия разберите на маленькие кусочки.

Бекон обжарьте, остудите и поломайте на мелкие кусочки.

Сложите в миску брокколи и бекон. Добавьте заправку, перемешайте, чтобы она покрыла ингредиенты. Накройте миску пленкой и поместите в холодильник для охлаждения. Перед подачей добавьте клюкву и рубленные орехи и перемешайте.