Салат из брокколи с беконом 

Освежающий салат из брокколи с хрустящим беконом, сушеной клюквой и орехами.
Ингредиенты
Брокколи 400 г бекон 150 г соленые орехи кешью 70 г сушеная клюква 70 г майонез 150 мл уксус 3 ст. л.
сахар 3 ст. л.
соль по вкусу
черный молотый перец по вкусу
Способ приготовления
В маленькой миске взбейте венчиком майонез, уксус, сахар, соль и перец.
Время готовки30 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
У брокколи отрежьте ножки и нарежьте их тонкой соломкой. Соцветия разберите на маленькие кусочки.
Бекон обжарьте, остудите и поломайте на мелкие кусочки.
Сложите в миску брокколи и бекон. Добавьте заправку, перемешайте, чтобы она покрыла ингредиенты. Накройте миску пленкой и поместите в холодильник для охлаждения. Перед подачей добавьте клюкву и рубленные орехи и перемешайте.