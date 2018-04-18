Овощной салат с фетой 

Диетический салат из свежих овощей с зеленью и сыром.
Ингредиенты
Картофель 400 г кукуруза 3 початка
помидоры черри 200 г свежий базилик 6-8 веточек
оливковое масло 60 мл бальзамический уксус 3 ст. л.
лук-шалот 1 шт дижонская горчица 0,5 ч. л.
сахар 0,25 ч. л.
сыр фета 200 г Способ приготовления
Кукурузу отварите до готовности в подсоленной воде. Картофель отварите до мягкости, но не допускайте сильного разваривания.
Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Когда кукуруза остынет настолько, что ее будет можно держать в руках, срежьте с початков зерна.
В небольшой миске смешайте масло, уксус, мелко нарезанный шалот, горчицу и сахар. Слегка взбейте венчиком.
Помидоры разрежьте на четвертинки, картофель — небольшими пластинками.
Картофель разложите на тарелки, сверху выложите кукурузу и помидоры. Полейте заправкой, посыпьте раскрошенной фетой и нарезанным базиликом.