Руслан Нигматулин: «В ризотто самое главное — правильный рис»

Руслан Нигматулин играл в «Локомотиве» и ЦСКА, а также в итальянских клубах — «Эллас Верона» и «Салернитана». Сейчас прославленный спортсмен — популярный телеведущий и диджей, а также знаток и любитель итальянской кухни. WomanHit.ru записал фирменный рецепт.

— Руслан, вы в свое время играли в итальянских клубах. Наверное, влюбились в местную кухню?

— Влюбился еще раньше! Мне всегда очень нравилась итальянская одежда, кухня, мебель, итальянский стиль. И при выборе клуба эти симпатии стали определяющими, я сознательно выбирал клуб в Италии.

— Все знают такие традиционные итальянские блюда, как пицца, паста, ризотто. А есть у итальянцев необычные, мало известные нам блюда?

— Все мы знаем пасту с сотнями видов соусов. Ризотто, несомненно, тоже в этом списке. Очень классно итальянцы делают мясо. Из необычных для нас блюд в Италии популярен, например, суп минестроне. Наше представление о супах очень отличается от итальянского, это разные понятия.

— Что вы умеете готовить?

— С удовольствием готовлю пасту с различными соусами. Мои дети очень любят ризотто. Время от времени делаю пиццу «Маргарита» с тонким тестом.

— Кто вас этому учил?

— У нас династия. (Улыбается.) Мама — повар высокой категории с большим стажем. Я готовлю не так часто, все-таки больше доверяю тому, как это делает моя супруга.

— У вас есть фирменный рецепт?

— Поделюсь рецептом ризотто, это не совсем понятное блюдо для русского человека. Самое главное — взять правильный рис — рис арборио для ризотто.

Ризотто от Руслана Нигматулина

Ингредиенты: ½ стакана риса арборио, 1 луковица, 2 ст. л. оливкового масла, 8 ст. л. сливочного масла, 5 стаканов бульона (куриного, говяжьего или овощного), ½ стакана натертого пармезана, соль, перец.

Способ приготовления: разогреть сковороду, выложить на нее половину сливочного масла, влить оливковое. Почистить и мелко нарезать лук, высыпать на сковороду, поджарить до мягкости. Добавить рис, перемешать. Влить бульон так, чтобы он полностью прикрыл рис. Убавить огонь, готовить на медленном огне, пока рис не разбухнет. Добавить остатки бульона и готовить еще минут 15–20. В готовое ризотто добавить нарезанное маленькими кубиками сливочное масло и тертый пармезан. Массу активно перемешать до однородности и подать к столу. Можно украсить блюдо зеленью.