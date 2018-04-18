Весенние хлопоты. Как помыть окна без разводов?

С наступлением теплых весенних дней многие хозяйки вспоминают о том, что пора вымыть окна. Главный вопрос, который волнует всех — как помыть окна без разводов. Хочется, чтобы стекла сверкали чистотой, были идеально прозрачными и блестящими.

Многие стараются не использовать бытовую химию — от неё химии портится оконный профиль и резинки для уплотнения, может возникнуть аллергия. Поэтому попробуем самые простые средства собственного приготовления, давно доказавшие свою эффективность.

Вопреки устоявшимся представлениям, мыть окна лучше не в солнечную погоду, а в пасмурную и безветренную. Солнце и ветер быстро испаряют жидкость и получаются разводы. Начинать мыть окна лучше с рам, а затем переходить к стеклам. Так в углах стеклопакетов не останется грязи. Сначала мойте изнутри, а затем снаружи. Споласкивают окна чистой водой с использованием другой чистой тряпки.

Окна лучше мыть часто. Тогда это требует небольших усилий и занимает совсем немного времени.

Народные средства для мытья окон

Уксусная кислота. На 1 литр воды — 2 ст. л. уксуса. Этим раствором промыть окна, а затем вытереть насухо, чтоб блестели. Крахмал. На литр воды добавляется столовая ложка крахмала. Нашатырь с крахмалом. На 100 мл аптечного нашатырного спирта берется столько же уксуса, 4 л чистой воды и 30 мг картофельного крахмала. Если хочется, можно добавить немного синьки. Мел. Смешать стакан воды с тремя столовыми ложками порошкового мела. Этой пастой обработать стекло и оставить на некоторое время. Потом стереть сухой тряпочкой. Обычный нашатырь. Делается раствор из расчета 15 мг нашатыря на 1 л воды. Мыльный раствор. Используется для мытья рам. Натертый на терке брусочек мыла размешивают до полного растворения с теплой водой. Марганцовка. Развести несколько кристалликов в воде, до светло-розового цвета. Промыть стекла большим количеством жидкости и можно не вытирать — разводов не будет. Картофель. Разрезать большую картофелину пополам, аккуратно протереть всё стекло, промыть чистой водой и отполировать салфеткой. Лук. Чтобы отчистить следы, оставленные мухами, применяют свежий репчатый лук. Его разрезают пополам и натирают стекло. После этого нужно всё смыть водой.

Полезные советы

Для мытья пластиковых окон пригодятся ватные палочки, зубочистки. Ими можно вычистить все проемы и мелкие углубления. Протирать стекла можно сухой льняной тряпкой или газетами. Если развести в воде небольшое количество медного купороса или синьки, получим зеленоватый или голубой оттенок стеклаСоду для мытья рам применять нельзя — она разрушает конструкцию, разъедает краску, вызывает пожелтение. Чтобы на окнах не собирался конденсат, можно протереть глицерином и спиртом в соотношении 1:10 или соленой водой. Уделите особое внимание уходу за металлической фурнитурой, резиновыми уплотнителями и дренажными отверстиями: фурнитуру после мытья и высыхания смажьте машинным маслом. На резиновый уплотнитель нанесите специальную силиконовую смазку, она убережет от высыхания и трещин.