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«Я паркуюсь, как чудак»: «доска почёта» северных автомобилистов
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«Я паркуюсь, как чудак»: «доска почёта» северных автомобилистов 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Новая серия проекта «Я паркуюсь, как чудак». На еженедельной «доске почета» — водители, которые осознанно нарушили ПДД.
Сезон фотоохоты продолжится до следующего понедельника, 23 апреля. По итогу месяца мы запустим онлайн-голосование, в котором читатели 29.ru выберут автора самой удачной фотографии. Победитель получит приз от партнера проекта, автосервиса «Натали-Сервис» — 5 литров масла Motul, замену фильтра и масла.
Присылайте фотографии нарушений, свидетелем которых вы стали, в редакцию 29.ru (для этого есть специальный альбом в нашей группе «ВКонтакте»). Не забудьте добавить краткое описание (время, место и дату).
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