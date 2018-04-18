«Я паркуюсь, как чудак»: «доска почёта» северных автомобилистов

Новая серия проекта «Я паркуюсь, как чудак». На еженедельной «доске почета» — водители, которые осознанно нарушили ПДД.

Сезон фотоохоты продолжится до следующего понедельника, 23 апреля. По итогу месяца мы запустим онлайн-голосование, в котором читатели 29.ru выберут автора самой удачной фотографии. Победитель получит приз от партнера проекта, автосервиса «Натали-Сервис» — 5 литров масла Motul, замену фильтра и масла.

Присылайте фотографии нарушений, свидетелем которых вы стали, в редакцию 29.ru (для этого есть специальный альбом в нашей группе «ВКонтакте»). Не забудьте добавить краткое описание (время, место и дату).

Водителя «буханки» знаки не смутили

Серию снимков прислал нам Петр ПетровА тут — целая компания

Пользователь очень экспрессивно высказался против такой парковки