Салат из баклажанов-гриль 

Летом самое время готовить разнообразные салаты из свежих овощей.
Ингредиенты
Баклажаны (маленькие) 4 шт оливковое масло 60 мл помидоры черри 200 г фета 100 г базилик 1 пучок
петрушка 8-10 веточек
чеснок 2 зубчика
дижонская горчица 1 ст. л.
каперсы 1 ст. л.
лимонный сок 2 ст. л.
Способ приготовления
Разогрейте сковороду-гриль. Баклажаны нарежьте тонкими пластинками вдоль. Смажьте каждую пластинку с двух сторо оливковым маслом, посолите и поперчите.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Выложите баклажаны на гриль и жарьте по 5 минут с каждой стороны. Они должны стать мягкими. Выложите на разделочную доску и остудите.
Листья базилика и петрушки промойте, обсушите и мелко нарежьте. Чеснок измельчите. Выложите в блендер, добавьте горчицу, каперсы и лимонный сок. Взбейте до однородности. Затем добавьте оливковое масло и снова взбейте.
Помидоры разрежьте на половинки. Когда баклажаны остынут, нарежьте их кубиками. Аккуратно смешайте в салатнике баклажаны и помидоры. Залейте заправкой, добавьте раскрошенную фету и перемешайте. Подавайте теплым.