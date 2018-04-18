Салат из баклажанов-гриль

Летом самое время готовить разнообразные салаты из свежих овощей.

Ингредиенты

Баклажаны (маленькие) 4 шт оливковое масло 60 мл помидоры черри 200 г фета 100 г базилик 1 пучок

петрушка 8-10 веточек

чеснок 2 зубчика

дижонская горчица 1 ст. л.

каперсы 1 ст. л.

лимонный сок 2 ст. л.

Способ приготовления

Разогрейте сковороду-гриль. Баклажаны нарежьте тонкими пластинками вдоль. Смажьте каждую пластинку с двух сторо оливковым маслом, посолите и поперчите.

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Выложите баклажаны на гриль и жарьте по 5 минут с каждой стороны. Они должны стать мягкими. Выложите на разделочную доску и остудите.

Листья базилика и петрушки промойте, обсушите и мелко нарежьте. Чеснок измельчите. Выложите в блендер, добавьте горчицу, каперсы и лимонный сок. Взбейте до однородности. Затем добавьте оливковое масло и снова взбейте.

Помидоры разрежьте на половинки. Когда баклажаны остынут, нарежьте их кубиками. Аккуратно смешайте в салатнике баклажаны и помидоры. Залейте заправкой, добавьте раскрошенную фету и перемешайте. Подавайте теплым.