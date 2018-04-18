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Салат из баклажанов-гриль
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Салат из баклажанов-гриль 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Летом самое время готовить разнообразные салаты из свежих овощей.
Ингредиенты
Баклажаны (маленькие) 4 шт  оливковое масло 60 мл  помидоры черри 200 г  фета 100 г  базилик 1 пучок
петрушка 8-10 веточек
чеснок 2 зубчика
дижонская горчица 1 ст. л.
каперсы 1 ст. л.
лимонный сок 2 ст. л.
Способ приготовления
Разогрейте сковороду-гриль. Баклажаны нарежьте тонкими пластинками вдоль. Смажьте каждую пластинку с двух сторо оливковым маслом, посолите и поперчите.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Выложите баклажаны на гриль и жарьте по 5 минут с каждой стороны. Они должны стать мягкими. Выложите на разделочную доску и остудите.
Листья базилика и петрушки промойте, обсушите и мелко нарежьте. Чеснок измельчите. Выложите в блендер, добавьте горчицу, каперсы и лимонный сок. Взбейте до однородности. Затем добавьте оливковое масло и снова взбейте.
Помидоры разрежьте на половинки. Когда баклажаны остынут, нарежьте их кубиками. Аккуратно смешайте в салатнике баклажаны и помидоры. Залейте заправкой, добавьте раскрошенную фету и перемешайте. Подавайте теплым.
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