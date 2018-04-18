3 простых рецепта для вкусного завтрака

Скрэмбл с помидором и луком

Ингредиенты:

яйца — 3 шт. ;

помидоры розовые — 80 г;

лук красный репчатый — 20 г;

растительное масло — 10 мл;

соль мелкая — 1 г;

перец черный свежемолотый — 0,5 г;

петрушка (листья) — 1 г.

Способ приготовления

Красный лук нарезать соломкой толщиной 0,2 см, длиной 4-5 см. Помидоры нарезать кубиком 0,5 х 0,5 см. В сковороде на разогретом растительном масле обжарить красный лук до полуготовности и образования светло-золотистого колера.

Добавить в сковороду помидоры и жарить на среднем огне до полуготовности, посолить, поперчить. Аккуратно разбиваем яйца в сковороду и перемешать лопаткой так, чтобы получились бугры. Жарить до загустения. Довести блюдо до готовности, добавить мелкорубленную петрушку и снять с плиты.

Ленивые вареники с вишневым вареньем

Ингредиенты на 1 порцию:

ленивые вареники — 200 г;

сливочное масло — 10 г;

варенье вишневое — 90 мл;

мята — 1 г.

Ингредиенты для ленивых вареников (на 4 порции):

творог 9% — 400 г;

яйца — 2 шт. ;

сахар — 40 г;

соль мелкая — 4 г;

мука пшеничная в/с — 260 г;

мука пшеничная в/с (на подпыл) — 40 г.

Способ приготовления:

Приготовить ленивые вареники. В миске соединить все ингредиенты и перемешать до получения однородной массы без комков. На поверхности, посыпанной мукой (подпыл), раскатать тесто колбаской толщиной 1,5 см. Затем нарезать тесто брусочками шириной 1,5 см. Готовые вареники разделить на 4 порции по 200 г. Отварить ленивые вареники до готовности в кипящей воде (около 7 минут). Откинуть на дуршлаг и дать стечь лишней жидкости. Выложить вареники в сотейник, выпарить лишнюю влагу. Добавить сливочное масло, слегка затянуть, снять с плиты. Добавить в вареники вишневое варенье, перемешать. Готовое блюдо выложить в центр тарелки дорожкой и украсить листиками мяты.

Сырники

Ингредиенты для 1 порции:

сырники — 5 шт. ;

масло растительное — 20 г;

сахарная пудра — 2 г;

мята — 1 г;

сметана — 40 г;

варенье вишневое — 40 мл.

Ингредиенты для сырников (на 4 порции):

творог 9% — 750 г;

сыр Филадельфия — 150 г;

сахар — 85 г;

мука пшеничная в/с — 75 г;

яйцо — 1 шт. ;

сахар ванильный — 8 г;

мука пшеничная в/с (на подпыл) — 10 г.

Способ приготовления

Приготовить сырники. Для этого в миске соединить все необходимые для них ингредиенты и перемешать до получения однородной массы без комков. На поверхности, посыпанной мукой (подпыл), из творожной массы сформировать

20 сырников круглой формы (по 50 г) диаметром 6 см, высотой 1,5 см. В сковороде разогреть растительное масло (сковорода и масло не должны быть сильно раскалены!) и выложить сырники. Обжарить их до образования светло—

золотистой корочки с двух сторон. Переложить сырники на противень, застеленный пергаментом, и поставить в разогретую до 180 С духовку на 10-12 минут. Готовые сырники выложить на тарелку и посыпать сахарной пудрой через мелкое сито. Украсить блюдо мятой. Сметану и варенье подать в отельных соусниках.

Где попробовать: Pesto Cafe