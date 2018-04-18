3 простых рецепта для вкусного завтрака 

Скрэмбл с помидором и луком
Ингредиенты:
яйца — 3 шт. ;
помидоры розовые — 80 г;
лук красный репчатый — 20 г;
растительное масло — 10 мл;
соль мелкая — 1 г;
перец черный свежемолотый — 0,5 г;
петрушка (листья) — 1 г.
Способ приготовления
Красный лук нарезать соломкой толщиной 0,2 см, длиной 4-5 см. Помидоры нарезать кубиком 0,5 х 0,5 см. В сковороде на разогретом растительном масле обжарить красный лук до полуготовности и образования светло-золотистого колера.
Добавить в сковороду помидоры и жарить на среднем огне до полуготовности, посолить, поперчить. Аккуратно разбиваем яйца в сковороду и перемешать лопаткой так, чтобы получились бугры. Жарить до загустения. Довести блюдо до готовности, добавить мелкорубленную петрушку и снять с плиты.
Ленивые вареники с вишневым вареньем
Ингредиенты на 1 порцию:
ленивые вареники — 200 г;
сливочное масло — 10 г;
варенье вишневое — 90 мл;
мята — 1 г.
Ингредиенты для ленивых вареников (на 4 порции):
творог 9% — 400 г;
яйца — 2 шт. ;
сахар — 40 г;
соль мелкая — 4 г;
мука пшеничная в/с — 260 г;
мука пшеничная в/с (на подпыл) — 40 г.
Способ приготовления:
Приготовить ленивые вареники. В миске соединить все ингредиенты и перемешать до получения однородной массы без комков. На поверхности, посыпанной мукой (подпыл), раскатать тесто колбаской толщиной 1,5 см. Затем нарезать тесто брусочками шириной 1,5 см. Готовые вареники разделить на 4 порции по 200 г. Отварить ленивые вареники до готовности в кипящей воде (около 7 минут). Откинуть на дуршлаг и дать стечь лишней жидкости. Выложить вареники в сотейник, выпарить лишнюю влагу. Добавить сливочное масло, слегка затянуть, снять с плиты. Добавить в вареники вишневое варенье, перемешать. Готовое блюдо выложить в центр тарелки дорожкой и украсить листиками мяты.
Сырники
Ингредиенты для 1 порции:
сырники — 5 шт. ;
масло растительное — 20 г;
сахарная пудра — 2 г;
мята — 1 г;
сметана — 40 г;
варенье вишневое — 40 мл.
Ингредиенты для сырников (на 4 порции):
творог 9% — 750 г;
сыр Филадельфия — 150 г;
сахар — 85 г;
мука пшеничная в/с — 75 г;
яйцо — 1 шт. ;
сахар ванильный — 8 г;
мука пшеничная в/с (на подпыл) — 10 г.
Способ приготовления
Приготовить сырники. Для этого в миске соединить все необходимые для них ингредиенты и перемешать до получения однородной массы без комков. На поверхности, посыпанной мукой (подпыл), из творожной массы сформировать
20 сырников круглой формы (по 50 г) диаметром 6 см, высотой 1,5 см. В сковороде разогреть растительное масло (сковорода и масло не должны быть сильно раскалены!) и выложить сырники. Обжарить их до образования светло—
золотистой корочки с двух сторон. Переложить сырники на противень, застеленный пергаментом, и поставить в разогретую до 180 С духовку на 10-12 минут. Готовые сырники выложить на тарелку и посыпать сахарной пудрой через мелкое сито. Украсить блюдо мятой. Сметану и варенье подать в отельных соусниках.
Где попробовать: Pesto Cafe