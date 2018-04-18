В столовых новосибирских школ нашлись продукты с нарушениями

В столовых новосибирских школ нашли продукты с составом, нарушающим требования ГОСТа и технического регламента Таможенного союза.

«За первый квартал 2018 года специалисты лаборатории отобрали 490 проб пищевых продуктов из 80 образовательных организаций», — сообщила сегодня, 18 апреля, начальник городского управления обеспечения бюджетного процесса, мониторинга организации питания и ресурсного сопровождения учреждений в сфере образования Юлия Зуева.

По её словам, 33 пробы не соответствуют ГОСТам и техническому регламенту Таможенного союза. Например, специалисты нашли образцы мяса птицы и полуфабрикатов, не соответствующие требованиям по содержанию фосфора, массовой доли белка, жира. В 6 из 15 образцов сливочного масла и сгущенного молока не соответствующее нормам содержание растительных жиров. В 18 образцах колбасных изделий обнаружили белок птицы и сои, которые не были заявлены производителями в составе продукта.

«О результатах экспертиз известили образовательные организации. В настоящее время учреждениями ведётся претензионная работа с поставщиками, в том числе по возврату затраченных средств на проведение экспертизы», — уточнила Юлия Зуева.