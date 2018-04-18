Ещё
Салат с перепелиными яйцами и рукколой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Салат с перепелиными яйцами и рукколой 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Диетический салат со свежей зеленью, моцареллой и яйцами.
Ингредиенты
Перепелиные яйца 5 шт  маленькие шарики моцареллы 5 шт  хлеб 2 ломтика
руккола 50 г  зеленый лук по вкусу
оливковое масло 1 ст. л.
бальзамический уксус 1 ст. л.
соль по вкусу
Способ приготовления
Яйца отварите вкрутую. Очистите и разрежьте на половинки.
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Хлеб нарежьте крупными кубиками и обжарьте на сливочном масле либо подрумяньте в духовке.
Для заправки смешайте оливковое масло, бальзамический уксус и соль.
Выложите на тарелки рукколу, полейте заправкой. Сверху выложите яйца, моцареллу и сухарики. Посыпьте мелко нарезанным зеленым луком.
Карельские вести: последние новости
Мороженое из дыни и меда Салат из пасты и креветок Салат из баклажанов-гриль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Playboy выбрал самую сексуальную девушку Инстаграма14
Дизайнерские соски: новый тренд в хирургии63
Седокова пришла на вручение премии в занавеске8
Модель с псориазом заставляет на себя смотреть8
Валерии — 50: почему певица не скрывает возраст19
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение