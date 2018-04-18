Салат с перепелиными яйцами и рукколой 

Диетический салат со свежей зеленью, моцареллой и яйцами.
Ингредиенты
Перепелиные яйца 5 шт маленькие шарики моцареллы 5 шт хлеб 2 ломтика
руккола 50 г зеленый лук по вкусу
оливковое масло 1 ст. л.
бальзамический уксус 1 ст. л.
соль по вкусу
Способ приготовления
Яйца отварите вкрутую. Очистите и разрежьте на половинки.
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Хлеб нарежьте крупными кубиками и обжарьте на сливочном масле либо подрумяньте в духовке.
Для заправки смешайте оливковое масло, бальзамический уксус и соль.
Выложите на тарелки рукколу, полейте заправкой. Сверху выложите яйца, моцареллу и сухарики. Посыпьте мелко нарезанным зеленым луком.