Салат с перепелиными яйцами и рукколой

Диетический салат со свежей зеленью, моцареллой и яйцами.

Ингредиенты

Перепелиные яйца 5 шт маленькие шарики моцареллы 5 шт хлеб 2 ломтика

руккола 50 г зеленый лук по вкусу

оливковое масло 1 ст. л.

бальзамический уксус 1 ст. л.

соль по вкусу

Способ приготовления

Яйца отварите вкрутую. Очистите и разрежьте на половинки.

Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Хлеб нарежьте крупными кубиками и обжарьте на сливочном масле либо подрумяньте в духовке.

Для заправки смешайте оливковое масло, бальзамический уксус и соль.

Выложите на тарелки рукколу, полейте заправкой. Сверху выложите яйца, моцареллу и сухарики. Посыпьте мелко нарезанным зеленым луком.