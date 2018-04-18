В гостях у агрохолдинга «Московский» побывали школьники

Игровая экскурсия «Ключи от витаминного сундука» была здесь организована для измайловских ребят.

Учащиеся младших классов школы №1797 «Богородская» посетили на минувшей неделе агрохолдинг «Московский», где приняли участие в увлекательной игре. Им предстояло пройти ряд испытаний и найти ключ от «Витаминного сундука» с подарками. Во время игры дети знакомились с технологией выращивания салатов в горшочках, начиная с посадки и вплоть до сбора урожая, затем сами готовили вкусные зеленые и полезные салаты, упаковывали их и готовили к отправке в магазины.

Организаторы мероприятия рассказали юным москвичам, что такое экологически чистое и экономное производство, что означает выражение «крылатый десант», как живут растения и что им для этого нужно.

В конце экскурсии всем школьникам вручили дипломы, подарки и салаты в горшочках.