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В гостях у агрохолдинга «Московский» побывали школьники
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В гостях у агрохолдинга «Московский» побывали школьники 

Официальный сайт управы района Богородское 52 минуты назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Игровая экскурсия «Ключи от витаминного сундука» была здесь организована для измайловских ребят.
Учащиеся младших классов школы №1797 «Богородская» посетили на минувшей неделе агрохолдинг «Московский», где приняли участие в увлекательной игре. Им предстояло пройти ряд испытаний и найти ключ от «Витаминного сундука» с подарками. Во время игры дети знакомились с технологией выращивания салатов в горшочках, начиная с посадки и вплоть до сбора урожая, затем сами готовили вкусные зеленые и полезные салаты, упаковывали их и готовили к отправке в магазины.
Организаторы мероприятия рассказали юным москвичам, что такое экологически чистое и экономное производство, что означает выражение «крылатый десант», как живут растения и что им для этого нужно.
В конце экскурсии всем школьникам вручили дипломы, подарки и салаты в горшочках.
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